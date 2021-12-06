Mazda представила новую модель на базе Toyota: она расходует 3,8 л на 100 км

Mazda 2 будет доступна исключительно в гибридной версии. Хэтчбек стал компактнее предшественника, но просторнее внутри.

Опубликованы первые фото Mazda 2 четвертого поколения. Хэтчбек В-класса поступит в продажу в Европе с весны. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Хэтчбек доступен только в гибридной версии Фото: Mazda

Новая Mazda 2 оказалась до боли знакомой. Дело в том, что хэтчбек, по сути, является близнецом Toyota Yaris нынешнего поколения. Внешне он отличается разве что дизайном решетки радиатора. Автомобиль компактнее предшественника

Длина – 3940 мм

Ширина – 1745 мм

Высота – 1470 мм

Колесная база – 2560 мм

[ + – ] В салоне появилась цифровая панель приборов Фото: Mazda

При этом внутреннее пространство увеличилось, а объем багажника вырос с 220 до 286 л. В салоне появилась цифровая панель приборов – показания выведены на три дисплея. Известно, что модель предложат в трех вариантах комплектации: Pure, Agile и Select.

Важно

Новый электрокроссовер от Huawei: продвинутая электроника и 1000 км запаса хода

Mazda 2 2022 предложат исключительно в гибридном исполнении. Бензиновый 1,5-литровый двигатель и электромотор суммарно развивают 116 л. с. и работают вместе с вариатором.

[ + – ] Объем багажника вырос до 286 л Фото: Mazda

Хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 9,7 с и способен развить 175 км/ч. Паспортный расход топлива – 3,8 л/100 км в смешанном цикле. Цена Mazda 2 2022 пока неизвестна, но родственный гибрид Toyota Yaris стоит в Европе от 21 тыс. евро.

Ранее Фокус рассказывал, что Toyota Yaris 2022 получила новую спортивную версию. Ее также начнут продавать с 2022 года.