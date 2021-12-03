В спортивном стиле: Toyota Yaris 2022 получила новую версию

Toyota Yaris GR Sport получила 18-дюймовые диски и спортивные кресла. Хэтчбек предлагают в бензиновой и гибридной версиях.

Линейку Toyota Yaris 2022 пополнила новая модификация GR Sport. Она поступит в продажу на европейском рынке со второго квартала 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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[ + – ] Сзади появился диффузор Фото: Toyota

Новая Toyota Yaris GR Sport позиционируется, как промежуточная версия между стандартным хэтчбеком и заряженным 261-сильным вариантом GR Yaris, впечатлившим Джереми Кларксона.

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Узнать Toyota Yaris GR Sport можно по особой решетке радиатора и заднему диффузору. Оснащение включает и 18-дюймовые легкосплавные диски, а за доплату доступна двухцветная окраска.

[ + – ] Руль обшит перфорированной кожей, а педали украшены металлическими накладками Фото: Toyota

В отделке салона появилась алькантара с контрастной прострочкой, а руль обшили перфорированной кожей. Педали украшены алюминиевыми накладками. К тому же, установлены спортивные сиденья. В салоне и на кузове появились значки GR Sport.

[ + – ] Оснащение включает спортивные сиденья Фото: Toyota

А вот техническая "начинка" осталась без изменений – разработчики решили обойтись без прибавки в мощности. Новая Toyota Yaris GR Sport доступна с 1,5-литровым 125-сильным бензиновым двигателем или 116-сильной гибридной установкой. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 9 с и развивает 180 км/ч. Бензиновая версия предлагается с 6-ступенчатой МКПП и вариатором, а вот гибрид Toyota Yaris комплектуют только вариатором.

Ранее Фокус рассказывал о новом Toyota Yaris Cross. Компактный кроссовер появился на украинском рынке.