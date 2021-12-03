В спортивном стиле: Toyota Yaris 2022 получила новую версию
Toyota Yaris GR Sport получила 18-дюймовые диски и спортивные кресла. Хэтчбек предлагают в бензиновой и гибридной версиях.
Линейку Toyota Yaris 2022 пополнила новая модификация GR Sport. Она поступит в продажу на европейском рынке со второго квартала 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Новая Toyota Yaris GR Sport позиционируется, как промежуточная версия между стандартным хэтчбеком и заряженным 261-сильным вариантом GR Yaris, впечатлившим Джереми Кларксона.Важно
Узнать Toyota Yaris GR Sport можно по особой решетке радиатора и заднему диффузору. Оснащение включает и 18-дюймовые легкосплавные диски, а за доплату доступна двухцветная окраска.
В отделке салона появилась алькантара с контрастной прострочкой, а руль обшили перфорированной кожей. Педали украшены алюминиевыми накладками. К тому же, установлены спортивные сиденья. В салоне и на кузове появились значки GR Sport.
А вот техническая "начинка" осталась без изменений – разработчики решили обойтись без прибавки в мощности. Новая Toyota Yaris GR Sport доступна с 1,5-литровым 125-сильным бензиновым двигателем или 116-сильной гибридной установкой. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 9 с и развивает 180 км/ч. Бензиновая версия предлагается с 6-ступенчатой МКПП и вариатором, а вот гибрид Toyota Yaris комплектуют только вариатором.
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