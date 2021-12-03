У спортивному стилі Toyota Yaris 2022 отримала нову версію

Toyota Yaris GR Sport отримала 18-дюймові диски та спортивні крісла. Хетчбек пропонують у бензиновій і гібридній версіях.

Лінійку Toyota Yaris 2022 доповнила нова модифікація GR Sport. Вона надійде у продаж на європейському ринку з другого кварталу 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] Ззаду з'явився дифузор Фото: Toyota

Нова Toyota Yaris GR Sport позиціонується як проміжна версія між стандартним хетчбеком і зарядженим 261-сильним варіантом GR Yaris, що вразив Джеремі Кларксона.

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Впізнати Toyota Yaris GR Sport можна за особливою решіткою радіатора та заднім дифузором. Оснащення враховує і 18-дюймові легкосплавні диски, а за доплату доступне двокольорове фарбування.

[ + – ] Кермо обшите перфорованою шкірою, а педалі прикрашені металевими накладками. Фото: Toyota

В обробці салону з'явилася алькантара з контрастним простроченням, а кермо обшили перфорованою шкірою. Педалі прикрашені дюралевими накладками. До того ж встановлені спортивні сидіння. У салоні та на кузові з'явилися значки GR Sport.

[ + – ] Оснащення враховує спортивні сидіння Фото: Toyota

А ось технічна "начинка" залишилася без змін — розробники вирішили обійтися без збільшення потужності. Нова Toyota Yaris GR Sport доступна з 1,5-літровим 125-сильним бензиновим двигуном або 116-сильною гібридною установкою. Більш потужний варіант стартує до 100 км/год за 9 с і розвиває 180 км/год. Бензинова версія пропонується із 6-ступінчастою МКПП та варіатором, а ось гібрид Toyota Yaris комплектують лише варіатором.

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