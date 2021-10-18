Британці назвали найкращі автомобілі 2021 року

У межах премії Motor Awards окрему нагороду вручив відомий британський автожурналіст і телеведучий Джеремі Кларксон. Він dslзначив хот-хетч Toyota GR Yaris.

У Великобританії назвали лауреатів автомобільної премії Motor Awards. Найкращі авто 2021 року визначили журналісти видань The Times і Sunday Times, а також особисто Джеремі Кларксон. Про це повідомляє сайт Driving.

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[ + – ] У Джеремі Кларксона окрема номінація в премії Motor Award Фото: The Times

Зірка телешоу Top Gear і The Grand Tour не просто входить у журі премії Motor Awards, але навіть удостоївся честі мати власну номінацію. Вона так і називається — найкраще авто року на думку Джеремі Кларксона. Ним став заряджений хетчбек Toyota GR Yaris.

Телеведучий зізнався, що спочатку Toyota GR Yaris не вразила його і він вважав, що це машина для пенсіонерок. Однак тест-драйв хетчбека вразив Кларксона та змусив його змінити думку.

[ + – ] Toyota GR Yaris вразив Джеремі Кларксона Фото: Toyota

Інші члени журі не розділили точку зору Джеремі Кларксона та назвали автомобілем року електрокросовер Ford Mustang Mach-E, а брендом року — Lotus. Утім, Toyota GR Yaris отримав нагороду як найкращий заряджений хетчбек.

Крім того, лауреатами премії стали такі авто:

Автомобіль-легенда — Land Rover Defender

Найкращий дизайн — Hyundai Ioniq 5

Найкращий співвідношення ціна-якість — Opel/Vauxhall Corsa

Найкращий електромобіль — Tesla Model 3

Найкраще сімейне авто — Ford Kuga

Найкращий компактний кросовер — Nissan Qashqai

Найкращий великий кросовер — Kia Sorento PHEV

Найкраще авто для пригод — Porsche Taycan Cross Turismo

Найкраще міське авто — Fiat 500e

Найкраще британське авто — Mini Electric

Особистість року — Дженсон Баттон

Найкраще розкішне авто — Rolls-Royce Ghost

Найкращий спорткар — Porsche 911 GT3

Найбільш інноваційне авто — Hyundai Ioniq 5

Найкраще авто для домашніх тварин — Mini Clubman

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Toyota потрапив у Книгу рекордів Гіннеса завдяки величезному запасу ходу — він проїхав понад 1300 км без дозаправки.