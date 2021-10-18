Британцы назвали лучшие автомобили 2021 года
В рамках премии Motor Awards отдельную награду вручил известный британский автожурналист и телеведущий Джереми Кларксон. Он отметил хот-хэтч Toyota GR Yaris.
В Великобритании назвали лауреатов автомобильной премии Motor Awards. Лучшие авто 2021 года определили журналисты изданий The Times и Sunday Times, а также лично Джереми Кларксон. Об этом сообщает сайт Driving.
Звезда телешоу Top Gear и The Grand Tour не просто входит в жюри премии Motor Awards, но даже удостоился чести иметь собственную номинацию. Она так и называется – лучший авто года по мнению Джереми Кларксона. Им стал заряженный хэтчбек Toyota GR Yaris.
Телеведущий признался, что поначалу Toyota GR Yaris не впечатлил его и он считал, что этом машина для пенсионерок. Однако тест-драйв хэтчбека впечатлил Кларксона и заставил его изменить мнение.
Другие члены жюри не разделили точку зрения Джереми Кларксона и назвали автомобилем года электрокроссовер Ford Mustang Mach-E, а брендом года – Lotus. Впрочем, Toyota GR Yaris получил награду, как лучший заряженный хэтчбек.
Кроме того, лауреатами премии стали такие авто:
- Автомобиль-легенда – Land Rover Defender
- Лучший дизайн – Hyundai Ioniq 5
- Лучшее соотношение цена-качество – Opel/Vauxhall Corsa
- Лучший электромобиль – Tesla Model 3
- Лучший семейный авто – Ford Kuga
- Лучший компактный кроссовер – Nissan Qashqai
- Лучший большой кроссовер – Kia Sorento PHEV
- Лучший авто для приключений – Porsche Taycan Cross Turismo
- Лучший городской авто – Fiat 500e
- Лучший британский авто – Mini Electric
- Личность года – Дженсон Баттон
- Лучший роскошный авто – Rolls-Royce Ghost
- Лучший спорткар – Porsche 911 GT3
- Самый инновационный авто – Hyundai Ioniq 5
- Лучший авто для домашних животных – Mini Clubman
Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Toyota попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря огромному запасу хода – он проехал свыше 1300 км без дозаправки.