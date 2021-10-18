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Британцы назвали лучшие автомобили 2021 года

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Ford Mustang Mach-E, Motor Awards, лучшие авто года, авто года, лучшие авто 2021 года, Toyota GR Yaris
Фото: Ford | Автомобилем года стал электрокроссовер Ford Mustang Mach-E

В рамках премии Motor Awards отдельную награду вручил известный британский автожурналист и телеведущий Джереми Кларксон. Он отметил хот-хэтч Toyota GR Yaris.

В Великобритании назвали лауреатов автомобильной премии Motor Awards. Лучшие авто 2021 года определили журналисты изданий The Times и Sunday Times, а также лично Джереми Кларксон. Об этом сообщает сайт Driving.

Ford Mustang Mach-E, Motor Awards, лучшие авто года, авто года, лучшие авто 2021 года, Toyota GR Yaris
У Джереми Кларксона -отдельная номинация в премии Motor Award
Фото: The Times

Звезда телешоу Top Gear и The Grand Tour не просто входит в жюри премии Motor Awards, но даже удостоился чести иметь собственную номинацию. Она так и называется – лучший авто года по мнению Джереми Кларксона. Им стал заряженный хэтчбек Toyota GR Yaris.

Телеведущий признался, что поначалу Toyota GR Yaris не впечатлил его и он считал, что этом машина для пенсионерок. Однако тест-драйв хэтчбека впечатлил Кларксона и заставил его изменить мнение.

Ford Mustang Mach-E, Motor Awards, лучшие авто года, авто года, лучшие авто 2021 года, Toyota GR Yaris
Toyota GR Yaris впечатлил Джереми Кларксона
Фото: Toyota

Другие члены жюри не разделили точку зрения Джереми Кларксона и назвали автомобилем года электрокроссовер Ford Mustang Mach-E, а брендом года – Lotus. Впрочем, Toyota GR Yaris получил награду, как лучший заряженный хэтчбек.

Кроме того, лауреатами премии стали такие авто:

  • Автомобиль-легенда – Land Rover Defender
  • Лучший дизайн – Hyundai Ioniq 5
  • Лучшее соотношение цена-качество – Opel/Vauxhall Corsa
  • Лучший электромобиль – Tesla Model 3
  • Лучший семейный авто – Ford Kuga
  • Лучший компактный кроссовер – Nissan Qashqai
  • Лучший большой кроссовер – Kia Sorento PHEV
  • Лучший авто для приключений – Porsche Taycan Cross Turismo
  • Лучший городской авто – Fiat 500e
  • Лучший британский авто – Mini Electric
  • Личность года – Дженсон Баттон
  • Лучший роскошный авто – Rolls-Royce Ghost
  • Лучший спорткар – Porsche 911 GT3
  • Самый инновационный авто – Hyundai Ioniq 5
  • Лучший авто для домашних животных – Mini Clubman

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Toyota попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря огромному запасу хода – он проехал свыше 1300 км без дозаправки.