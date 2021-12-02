Виявлено найстрашніший Ferrari: суперкар продають за ціною Renault Duster (відео)

Ferrari Dino 308 GT4 не виїжджав на дороги понад 20 років. Двигуна немає.

У Великій Британії на онлайн-аукціон eBay виставили Ferrari Dino 308 GT4 1978 року. За суперкар просять лише 15 тис. фунтів стерлінгів (20 тис. доларів). Про це повідомляється на сайті аукціону.

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[ + – ] Салон суперкара зберігся краще, ніж кузов Фото: ebay.com

Настільки низька ціна пояснюється станом Ferrari — автомобіль наскрізь проіржавів і виглядає дійсно страшно. Корозія практично знищила передні крила, а у дверях – величезні дірки.

[ + – ] Двигун Ferrari Dino 308 GT4 відсутній Фото: ebay.com

Салон Ferrari Dino 308 GT4 зберігся краще, але все одно його стан далекий від ідеального. А ось двигун відсутній, причому, судячи із запевнень власника, його зняли дуже давно.

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Пробіг Ferrari на одометрі – лише 45 тис. км. Доля автомобіля невідома, але встановлено, що на дороги він востаннє виїжджав до 1999 року. Автомобіль буде дуже складно відновити, тому продавець пропонує перетворити його на арт-об'єкт.

[ + – ] Реставрувати Ferrari дуже складно

Суперкар Ferrari Dino 308 GT4 — досить рідкісна модель, адже в 1973-1980 роках випустили всього 2826 таких купе. Автомобіль оснащували 3,0-літровим 255-сильним V8 та 5-ступеневою механічною КПП. Він розганявся до 100 км/год за 7 с і розвивав 257 км/год.

Раніше Фокус писав про унікальний лімузин Ferrari. Його також продають за дуже низькою ціною.