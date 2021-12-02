Виявлено найстрашніший Ferrari: суперкар продають за ціною Renault Duster (відео)
Ferrari Dino 308 GT4 не виїжджав на дороги понад 20 років. Двигуна немає.
У Великій Британії на онлайн-аукціон eBay виставили Ferrari Dino 308 GT4 1978 року. За суперкар просять лише 15 тис. фунтів стерлінгів (20 тис. доларів). Про це повідомляється на сайті аукціону.
Настільки низька ціна пояснюється станом Ferrari — автомобіль наскрізь проіржавів і виглядає дійсно страшно. Корозія практично знищила передні крила, а у дверях – величезні дірки.
Салон Ferrari Dino 308 GT4 зберігся краще, але все одно його стан далекий від ідеального. А ось двигун відсутній, причому, судячи із запевнень власника, його зняли дуже давно.Важливо
Пробіг Ferrari на одометрі – лише 45 тис. км. Доля автомобіля невідома, але встановлено, що на дороги він востаннє виїжджав до 1999 року. Автомобіль буде дуже складно відновити, тому продавець пропонує перетворити його на арт-об'єкт.
Суперкар Ferrari Dino 308 GT4 — досить рідкісна модель, адже в 1973-1980 роках випустили всього 2826 таких купе. Автомобіль оснащували 3,0-літровим 255-сильним V8 та 5-ступеневою механічною КПП. Він розганявся до 100 км/год за 7 с і розвивав 257 км/год.
Раніше Фокус писав про унікальний лімузин Ferrari. Його також продають за дуже низькою ціною.