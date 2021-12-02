Ринок уживаних авто в Україні б'є рекорди: які моделі найпопулярніші
Уживаних машин в Україні продають у сім разів більше, ніж нових. За 2021 рік їх завезли вже майже пів мільйона.
За листопад в Україні вперше поставили на облік 60,3 тис. автомобілів. Це новий рекорд: порівняно з жовтнем зростання становило 7%, а порівняно з листопадом 2020 року – одразу 80,4%. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.
Частка вживаних авто в структурі авторинку України зросла до рекордних 87,3% — у листопаді їх поставили на облік у сім разів більше, ніж нових машин. Втім, варто зважити, що частково на цю статистику вплинула легалізація "євроблях" — на початку місяця все ще діяв пільговий тариф на розмитнення.
Найпопулярніші вживані авто в Україні — з Європи, причому найбільший попит мають моделі концерну Volkswagen. Лідером є Volkswagen Passat (3996 автомобілів), друге місце посідає Volkswagen Golf (3223), а третє – Skoda Octavia (2524).
ТОП-10 найпопулярніших авто в Україні за листопад:
- Volkswagen Passat – 3996 авто
- Volkswagen Golf – 3223
- Skoda Octavia – 2524
- Renault Megane — 1968
- Audi A6 – 1731
- Ford Focus – 1633
- Opel Zafira – 1534
- Opel Astra – 1528
- Renault Scenic – 1496
- Audi A4 – 1317
Усього з початку року в Україні першу реєстрацію пройшли 472 тис. – у півтора рази більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
Раніше Фокус розповідав, що імпорт авто в Україну також встановив рекорд. До нашої країни ввезли машин на 3,3 млрд доларів.