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Ринок уживаних авто в Україні б'є рекорди: які моделі найпопулярніші

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Продаж б/у авто, б/у авто в Україні, авторинок України, б/у авто
Фото: auto.ria.com | За листопад в Україну ввезли понад 60 тис. уживаних авто

Уживаних машин в Україні продають у сім разів більше, ніж нових. За 2021 рік їх завезли вже майже пів мільйона.

За листопад в Україні вперше поставили на облік 60,3 тис. автомобілів. Це новий рекорд: порівняно з жовтнем зростання становило 7%, а порівняно з листопадом 2020 року – одразу 80,4%. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.

Частка вживаних авто в структурі авторинку України зросла до рекордних 87,3% — у листопаді їх поставили на облік у сім разів більше, ніж нових машин. Втім, варто зважити, що частково на цю статистику вплинула легалізація "євроблях" — на початку місяця все ще діяв пільговий тариф на розмитнення.

Найпопулярніші вживані авто в Україні — з Європи, причому найбільший попит мають моделі концерну Volkswagen. Лідером є Volkswagen Passat (3996 автомобілів), друге місце посідає Volkswagen Golf (3223), а третє – Skoda Octavia (2524).

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Найпопулярніша модель – Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

ТОП-10 найпопулярніших авто в Україні за листопад:

  1. Volkswagen Passat – 3996 авто
  2. Volkswagen Golf – 3223
  3. Skoda Octavia – 2524
  4. Renault Megane — 1968
  5. Audi A6 – 1731
  6. Ford Focus – 1633
  7. Opel Zafira – 1534
  8. Opel Astra – 1528
  9. Renault Scenic – 1496
  10. Audi A4 – 1317
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Усього з початку року в Україні першу реєстрацію пройшли 472 тис. – у півтора рази більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Раніше Фокус розповідав, що імпорт авто в Україну також встановив рекорд. До нашої країни ввезли машин на 3,3 млрд доларів.