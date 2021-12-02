Ринок уживаних авто в Україні б'є рекорди: які моделі найпопулярніші

Уживаних машин в Україні продають у сім разів більше, ніж нових. За 2021 рік їх завезли вже майже пів мільйона.

За листопад в Україні вперше поставили на облік 60,3 тис. автомобілів. Це новий рекорд: порівняно з жовтнем зростання становило 7%, а порівняно з листопадом 2020 року – одразу 80,4%. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.

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Частка вживаних авто в структурі авторинку України зросла до рекордних 87,3% — у листопаді їх поставили на облік у сім разів більше, ніж нових машин. Втім, варто зважити, що частково на цю статистику вплинула легалізація "євроблях" — на початку місяця все ще діяв пільговий тариф на розмитнення.

Найпопулярніші вживані авто в Україні — з Європи, причому найбільший попит мають моделі концерну Volkswagen. Лідером є Volkswagen Passat (3996 автомобілів), друге місце посідає Volkswagen Golf (3223), а третє – Skoda Octavia (2524).

[ + – ] Найпопулярніша модель – Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

ТОП-10 найпопулярніших авто в Україні за листопад:

Volkswagen Passat – 3996 авто Volkswagen Golf – 3223 Skoda Octavia – 2524 Renault Megane — 1968 Audi A6 – 1731 Ford Focus – 1633 Opel Zafira – 1534 Opel Astra – 1528 Renault Scenic – 1496 Audi A4 – 1317

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Усього з початку року в Україні першу реєстрацію пройшли 472 тис. – у півтора рази більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Раніше Фокус розповідав, що імпорт авто в Україну також встановив рекорд. До нашої країни ввезли машин на 3,3 млрд доларів.