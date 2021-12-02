Рынок б/у авто в Украине бьет рекорды: какие модели самые популярные

Подержанных машин в Украине продают в семь раз больше, чем новых. За 2021 год их ввезли уже почти полмиллиона.

За ноябрь в Украине впервые поставили на учет 60,3 тыс. подержанных автомобилей. Это новый рекорд: по сравнению с октябрем рост составил 7%, а по сравнению с ноябрем 2020 года – сразу 80,4%. Об этом свидетельствует статистика Института исследования авторынка.

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Доля б/у авто в структуре авторынка Украине выросла до рекордных 87,3% — в ноябре их поставили на учет в семь раз больше, чем новых машин. Впрочем, следует учесть, что частично на эту статистику повлияла легализация "евроблях" — в начале месяца все еще действовал льготный тариф на растаможку.

Самые популярные б/у авто в Украине – из Европы, причем наибольшим спросом пользуются модели концерна Volkswagen. Лидером является Volkswagen Passat (3996 авто), второе место занимает Volkswagen Golf (3223), а третье – Skoda Octavia (2524).

[ + – ] Самая популярная модель - Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

ТОП-10 самых популярных б/у авто в Украине за ноябрь:

Volkswagen Passat – 3996 авто Volkswagen Golf – 3223 Skoda Octavia – 2524 Renault Megane – 1968 Audi A6 – 1731 Ford Focus – 1633 Opel Zafira – 1534 Opel Astra – 1528 Renault Scenic – 1496 Audi A4 – 1317

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Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 472 тыс. – в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее Фокус рассказывал, что импорт авто в Украину также установил рекорд. В нашу страну ввезли машин на 3,3 млрд. долларов.