Рынок б/у авто в Украине бьет рекорды: какие модели самые популярные
Подержанных машин в Украине продают в семь раз больше, чем новых. За 2021 год их ввезли уже почти полмиллиона.
За ноябрь в Украине впервые поставили на учет 60,3 тыс. подержанных автомобилей. Это новый рекорд: по сравнению с октябрем рост составил 7%, а по сравнению с ноябрем 2020 года – сразу 80,4%. Об этом свидетельствует статистика Института исследования авторынка.
Доля б/у авто в структуре авторынка Украине выросла до рекордных 87,3% — в ноябре их поставили на учет в семь раз больше, чем новых машин. Впрочем, следует учесть, что частично на эту статистику повлияла легализация "евроблях" — в начале месяца все еще действовал льготный тариф на растаможку.
Самые популярные б/у авто в Украине – из Европы, причем наибольшим спросом пользуются модели концерна Volkswagen. Лидером является Volkswagen Passat (3996 авто), второе место занимает Volkswagen Golf (3223), а третье – Skoda Octavia (2524).
ТОП-10 самых популярных б/у авто в Украине за ноябрь:
- Volkswagen Passat – 3996 авто
- Volkswagen Golf – 3223
- Skoda Octavia – 2524
- Renault Megane – 1968
- Audi A6 – 1731
- Ford Focus – 1633
- Opel Zafira – 1534
- Opel Astra – 1528
- Renault Scenic – 1496
- Audi A4 – 1317
Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 472 тыс. – в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Ранее Фокус рассказывал, что импорт авто в Украину также установил рекорд. В нашу страну ввезли машин на 3,3 млрд. долларов.