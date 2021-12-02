UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Рынок б/у авто в Украине бьет рекорды: какие модели самые популярные

11338
Продажа б/у авто, б/у авто в Украине, авторынок Украины, б/у авто
Фото: auto.ria.com | За ноябрь в Украину ввезли более 60 тыс. б/у авто

Подержанных машин в Украине продают в семь раз больше, чем новых. За 2021 год их ввезли уже почти полмиллиона.

За ноябрь в Украине впервые поставили на учет 60,3 тыс. подержанных автомобилей. Это новый рекорд: по сравнению с октябрем рост составил 7%, а по сравнению с ноябрем 2020 года – сразу 80,4%. Об этом свидетельствует статистика Института исследования авторынка.

Доля б/у авто в структуре авторынка Украине выросла до рекордных 87,3% — в ноябре их поставили на учет в семь раз больше, чем новых машин. Впрочем, следует учесть, что частично на эту статистику повлияла легализация "евроблях" — в начале месяца все еще действовал льготный тариф на растаможку.

Самые популярные б/у авто в Украине – из Европы, причем наибольшим спросом пользуются модели концерна Volkswagen. Лидером является Volkswagen Passat (3996 авто), второе место занимает Volkswagen Golf (3223), а третье – Skoda Octavia (2524).

Продажа б/у авто, б/у авто в Украине, авторынок Украины, б/у авто
Самая популярная модель - Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

ТОП-10 самых популярных б/у авто в Украине за ноябрь:

  1. Volkswagen Passat – 3996 авто
  2. Volkswagen Golf – 3223
  3. Skoda Octavia – 2524
  4. Renault Megane – 1968
  5. Audi A6 – 1731
  6. Ford Focus – 1633
  7. Opel Zafira – 1534
  8. Opel Astra – 1528
  9. Renault Scenic – 1496
  10. Audi A4 – 1317
Важно
Стартовали продажи доступного 7-местного кроссовера от Renault: цена 15 тысяч евро и заводское ГБО, будет и в Украине
Стартовали продажи доступного 7-местного кроссовера от Renault: цена 15 тысяч евро и заводское ГБО, будет и в Украине

Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 472 тыс. – в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее Фокус рассказывал, что импорт авто в Украину также установил рекорд. В нашу страну ввезли машин на 3,3 млрд. долларов.