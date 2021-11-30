В Украину импортировали рекордное количество авто: из каких стран чаще всего везут машины

Подержанных автомобилей в Украину ввезли в четыре раза больше, чем новых. Всего импортировали машин на 3,3 млрд. долларов.

Импорт авто в Украину за 2021 год подскочил сразу на 40%. За три квартала в нашу страну ввезли 471,6 тыс. автомобилей, и это новый абсолютный рекорд. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

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Общая стоимость импортированных в нынешнем году автомобилей составила 3,3 млрд. долларов. Из них 1,7 млрд. – подержанные автомобили, причем их доля составила целых 82% от всех ввезенных машин. Импорт б/у авто в Украину в 2021 году вырос на 38% и достиг 389,6 тыс. единиц.

[ + – ] Больше всего автомобилей импортировали из Германии Фото: glavnoe.ua

Новых автомобилей в нашу страну за 9 месяцев ввезли 82 тыс., что сразу на 49% больше, чем годом ранее. Хотя их доля на рынке составляет 18%, потратили на них 1,6 млрд. долларов, ведь новые авто в среднем дороже в 4,5 раза.

В нынешнем году новые автомобили в Украину чаще всего поставляют из таких стран:

Китай – 18 144 единиц

Япония – 17 338

Румыния – 8371

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В сегменте б/у авто ситуация иная. Больше всего машин ввезли из Германии – 98 442 штук. На втором месте – США (59 062), а на третьем – Польша (38 061).

Ранее Фокус сообщал, что цены на б/у авто в Украине существенно вырастут. Произойдет это уже в ближайшее время.