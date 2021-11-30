В Україну імпортували рекордну кількість авто: з яких країн найчастіше везуть машини
Уживаних автомобілів в Україну ввезли вчетверо більше, ніж нових. Усього імпортували машин на 3,3 млрд доларів.
Імпорт авто в Україну за 2021 рік підскочив одразу на 40%. За три квартали до нашої країни ввезли 471,6 тис. автомобілів, і це новий абсолютний рекорд. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Загальна вартість імпортованих цього року автомобілів становила 3,3 млрд доларів. З них 1,7 млрд – уживані автомобілі, причому їхня частка становила цілих 82% від усіх ввезених машин. Імпорт вживаних автомобілів в Україну у 2021 році зріс на 38% і досяг 389,6 тис. одиниць.
Нових автомобілів до нашої країни за 9 місяців ввезли 82 тис., що одразу на 49% більше, ніж роком раніше. Хоча їхня частка на ринку становить 18%, витратили на них 1,6 млрд доларів, адже нові авто в середньому дорожчі в 4,5 рази.
Нинішнього року нові автомобілі в Україну найчастіше постачають із таких країн:
- Китай – 18 144 одиниць
- Японія — 17 338
- Румунія – 8 371
У сегменті вживаного авто ситуація інша. Найбільше машин завезли з Німеччини – 98 442 штуки. На другому місці – США (59 062), а на третьому – Польща (38 061).
Раніше Фокус повідомляв, що ціни на вживані авто в Україні суттєво зростуть. Станеться це вже найближчим часом.