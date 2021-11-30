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Розсекречений найдорожчий кросовер BMW: має нестандартний дизайн і 750 сил (відео)

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BMW Concept XM, BMW X8, кросовер BMW, BMW X8 2023
Фото: BMW | Решітка радіатора BMW Concept XM забезпечена діодним підсвічуванням

BMW Concept XM передує появі кросовера X8. Модель стане конкурентом Lamborghini Urus.

Новий BMW Concept XM офіційно презентували онлайн. Концепт-кар є провісником BMW X8 – флагманського кросовера марки. Він з'явиться наприкінці 2022 року, повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

BMW Concept XM, BMW X8, кросовер BMW, BMW X8 2023
BMW Concept XM – передсерійна версія кросовера Х8
Фото: BMW

Новий BMW X8 2023 стане конкурентом:

  • Lamborghini Urus
  • Aston Martin DBX
  • Bentley Bentayga

Ціна нового БМВ Х8 стартує приблизно із 150 тис. доларів. Розробляють модель у підрозділі BMW Motorsport.

BMW Concept XM, BMW X8, кросовер BMW, BMW X8 2023
Кросовер отримав 750-сильну гібридну установку
Фото: BMW

Дизайн BMW Concept XM нетиповий для марки – з великою кількістю рубаних поверхонь і вираженими колісними арками. Величезні "ніздрі" решітки радіатора отримали діодне підсвічування і поєднуються з тоненькими фарами. Кросовер BMW також отримав великі 23-дюймові литі диски.

BMW Concept XM, BMW X8, кросовер BMW, BMW X8 2023
На передній панелі — два великі дисплеї
Фото: BMW

Салон BMW Concept XM оздоблений дорогою шкірою, карбоном та вельветом. Два великі дисплеї цифрової панелі приладів та мультимедіа згруповані разом. Спортивні крісла розділені високим тунелем, а ззаду — двомісний диван.

BMW Concept XM, BMW X8, кросовер BMW, BMW X8 2023
В обробці салону використані шкіра та вельвет
Фото: BMW

Концепт-кар оснастили 750-сильною гібридною установкою, що складається з 4,4-літрового бензинового V8 твін-турбо та електромотора. Кросовер BMW здатний проїхати близько 30 км в електричному режимі. Серійний BMW X8 2023 також отримає бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом.

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