Попит перевершив усі очікування: найдивнішу Toyota RAV4 розкупили на три роки наперед
Виробництво кросовера довелося збільшити вдвічі. Проте його все одно доведеться довго чекати.
Кросовер Mitsuoka Buddy має величезний попит. Нестандартну ретро-версію Toyota RAV4 розкуповують, як гарячі пиріжки, і компанія Mitsuoka демонструє рекордний продаж в історії. Про це повідомляє сайт "Дром".
Mitsuoka Buddy — незвичайний варіант Toyota RAV4. Кросовер доопрацювали вельми оригінальним способом – перетворили на клон Chevrolet Tahoe та Suburban 80-х років. У нього повністю нова частина з широкими ґратами радіатора та чотирма квадратними фарами, а ззаду з'явилися тоненькі ліхтарі. Довершують картину хромовані бампери та вінтажні колеса.
Як не дивно, подібний тюнінг Toyota RAV4 знайшов своїх шанувальників. Кросовер активно купують, навіть незважаючи на те, що він майже вдвічі дорожчий за базовий RAV4 – ціни стартують із 45 тис. доларів. Пропонують його з 2,0-літровим 173-сильним бензиновим мотором та 218-сильною гібридною установкою.Важливо
Лише за 2021 рік Mitsuoka Buddy зібрав 1000 замовлень. Слід зазначити, що Mitsuoka – невелика компанія, а тому нездатна випускати Buddy у великих кількостях. Обсяги виробництва тюнінгованих Toyota RAV4 збільшили зі 150 до 300 авто на рік, але все одно покупцям доведеться чекати на свої авто три роки.
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