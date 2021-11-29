Попит перевершив усі очікування: найдивнішу Toyota RAV4 розкупили на три роки наперед

Виробництво кросовера довелося збільшити вдвічі. Проте його все одно доведеться довго чекати.

Кросовер Mitsuoka Buddy має величезний попит. Нестандартну ретро-версію Toyota RAV4 розкуповують, як гарячі пиріжки, і компанія Mitsuoka демонструє рекордний продаж в історії. Про це повідомляє сайт "Дром".

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[ + – ] Кросовер уже зібрав 1000 замовлень Фото: carscoops.com

Mitsuoka Buddy — незвичайний варіант Toyota RAV4. Кросовер доопрацювали вельми оригінальним способом – перетворили на клон Chevrolet Tahoe та Suburban 80-х років. У нього повністю нова частина з широкими ґратами радіатора та чотирма квадратними фарами, а ззаду з'явилися тоненькі ліхтарі. Довершують картину хромовані бампери та вінтажні колеса.

[ + – ] Mitsuoka Buddy копіює Chevrolet 80-х Фото: carscoops.com

Як не дивно, подібний тюнінг Toyota RAV4 знайшов своїх шанувальників. Кросовер активно купують, навіть незважаючи на те, що він майже вдвічі дорожчий за базовий RAV4 – ціни стартують із 45 тис. доларів. Пропонують його з 2,0-літровим 173-сильним бензиновим мотором та 218-сильною гібридною установкою.

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Лише за 2021 рік Mitsuoka Buddy зібрав 1000 замовлень. Слід зазначити, що Mitsuoka – невелика компанія, а тому нездатна випускати Buddy у великих кількостях. Обсяги виробництва тюнінгованих Toyota RAV4 збільшили зі 150 до 300 авто на рік, але все одно покупцям доведеться чекати на свої авто три роки.

[ + – ] Вартість кросовера стартує з 46 тис. доларів Фото: carscoops.com

Раніше Фокус розповідав про величезний попит на новий пікап Toyota Tundra. На нього також доведеться чекати дуже довго.

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