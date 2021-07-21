Найпопулярніший в Україні кросовер Toyota RAV4 змінився до невпізнання (відео)

Японські тюнери побудували на базі Toyota RAV4 незвичайний кросовер Mitsuoka Buddy в дусі американських позашляховиків 70-80-х років минулого століття.

На українському ринку Toyota RAV4 доступна в декількох комплектаціях із різними моторами, але такої версії наші дилери точно не запропонують. Модернізований тюнінговою компанією Mitsuoka кросовер отримав назву Buddy. Під час створення тюнери надихалися американськими позашляховиками другої половини минулого століття.

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Передня частина з прямокутними фарами, хромованою решіткою нагадує Chevrolet Suburban 1980-х років. Позашляховик також оснастили заново створеними бамперами, задньою оптикою, а також штампованими колісними дисками в стилі ретро.

[ + – ] Mitsuoka Buddy

Хлопці з Mitsuoka пішли ще далі й навіть змінили форму задніх дверей. В інтерʼєрі майже немає змін, хіба що в очі впадають логотипи тюнера. Приладова панель, щиток приладів, центральна консоль, елементи управління аудіосистемою та інші органи управління залишилися недоторканими, але Mitsuoka заново обробила більшу частину салону новою чорною шкірою з білою контрастною строчкою та окантовкою.

В Японії перша лімітована партія машини з 200 одиниць була розпродана всього за чотири дні. Покупці могли вибрати версію з 2,0-літровим бензиновим двигуном або варіант із гібридною силовою установкою.

В Японії ціни на Mitsuoka Buddy починалися приблизно із 45 тисяч доларів, що на 20 000 доларів більше, ніж ціна базового RAV4 на місцевому ринку. У Mitsuoka продовжують підтримувати ексклюзивність моделі, тому планують виробляти не більше 50-70 екземплярів щорічно.

Раніше Фокус писав, що Toyota готує пікап на базі позашляховика Land Cruiser 300. Як силову установку автомобіль отримає бензиновий 3,5-літровий мотор V6 із подвійним турбонаддувом.

Також ми повідомляли, що Nissan Juke другого покоління отримав українські ціни. Стартова ціна новинки — 522,9 тисяч гривень.