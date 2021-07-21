Самый популярный в Украине кроссовер Toyota RAV4 преобразился до неузнаваемости (видео)

Японские тюнеры построили на базе Toyota RAV4 необычный кроссовер Mitsuoka Buddy в духе американских внедорожников 70-80-х годов прошлого века.

На украинском рынке Toyota RAV4 доступна в нескольких комплектациях с разными моторами, но такой версии наши дилеры точно не предложат. Модернизированный тюнинговой компанией Mitsuoka кроссовер получил название Buddy. При создании тюнеры вдохновлялись американскими внедорожниками второй половины прошлого века.

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Передняя часть с прямоугольными фарами, хромированной решеткой напоминает Chevrolet Suburban 1980-х годов. Внедорожник также оснастили заново созданными бамперами, задней оптикой, а также штампованными колесными дисками в ретростиле.

[ + – ] Mitsuoka Buddy

Парни из Mitsuoka пошли еще дальше и даже изменили форму задней двери. В интерьере почти нет изменений, разве что в глаза бросаются логотипы тюнера. Приборная панель, щиток приборов, центральная консоль, элементы управления аудиосистемой и другие органы управления остались нетронутыми, но Mitsuoka заново отделала большую часть салона новой черной кожей с белой контрастной строчкой и окантовкой.

В Японии первая лимитированная партия машины из 200 единиц была распродана всего за четыре дня. Покупатели могли выбрать версию с 2,0-литровым бензиновым двигателем, либо вариант с гибридной силовой установкой.

В Японии цены на Mitsuoka Buddy начинались примерно с 45 тысяч долларов, что на 20 000 долларов больше, чем цена базового RAV4 на местном рынке. В Mitsuoka продолжают поддерживать эксклюзивность модели, потому планируют производить не более 50-70 экземпляров ежегодно.

Ранее Фокус писал, что Toyota готовит пикап на базе внедорожника Land Cruiser 300. В качестве силовой установки автомобиль получит бензиновый 3,5-литровій мотор V6 с двойным турбонаддувом.

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