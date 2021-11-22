Попит на нову позашляхову Toyota перевершив усі очікування: чекати доведеться півтора роки

За Toyota Tundra вишикувалася черга. Найбажанішою виявилася позашляхова версія TRD.

Нова Toyota Tundra 2022 виявилася дуже популярною. Пікапи розкуповують як гарячі пиріжки, і складальне підприємство не встигає задовольнити високий попит через брак мікрочіпів. Про це повідомляє сайт Carsdirect.

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Перші автомобілі надійдуть в автосалони лише з грудня, але за ними вже вишикувалися черги. Справа в тому, що замовлення на пікап Toyota Tundra приймають з вересня, і їх зібралося вже кілька десятків тисяч. Це при тому, що модель подорожчала майже на 2 000 доларів порівняно з попередником — ціни стартують з $35 950.

[ + – ] Особливим попитом користується Toyota Tundra TRD Фото: Toyota

Навіть замовивши Toyota Tundra 2022 у вересні доведеться чекати своїх автомобілів від 4 до 9 місяців, залежно від комплектації. Це в тому випадку, якщо вони вибрали стандартний варіант із 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю 394 к. с. і 10-ступінчастою АКПП.

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А ось на спеціальну позашляхову версію Toyota Tundra TRD черга досягла вже півтора року. Такий пікап оснащений 443-сильною гібридною установкою (3,5-літрова шістка доповнена електромотором), а також отримав посилену підвіску, 18-дюймові шини з глибоким протектором і металевий захист днища.

Раніше Фокус розповідав про те, що Toyota випустила 50-мільйонну Corolla. Це відсяткували спеціальною версією моделі.