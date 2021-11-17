Toyota випустила 50-мільйонну Corolla: це відсвяткували спецверсією моделі

Toyota Corolla – найпопулярніший автомобіль усіх часів і народів. Випускають модель із 1966 року.

Toyota Corolla 2022 отримала спеціальну версію 50 million edition. Присвятили її знаковій події – цього року випустили 50-мільйонну Corolla. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] Спецверсію присвятили 50-мільйонній Toyota Corolla Фото: Toyota

Нова Toyota Corolla 50 million edition запропонована в кузовах седан, універсал і хетчбек. Автомобілі пропонують у спеціальних кольорах кузова та з новими легкосплавними дисками — 16-дюймовими в хетчбеку і 17-дюймовими в інших кузовних версіях. Крім того, встановлений задній спойлер.

[ + – ] У салоні з'явилися золотисті вставки Фото: Toyota

Внутрішнє оздоблення розбавляють золотисті деталі. Також установлені нові спортивні сидіння з покращеною бічною підтримкою, обшиті новою тканиною. У салоні та на кузові з'явилися гравіровані написи 50 million edition.

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Toyota Corolla 50 million edition запропонована виключно в гібридній версії. Автомобіль оснащений 1,8-літровим бензиновим двигуном і електромотором сумарною потужністю 122 к. с.

[ + – ] Попереду встановлені нові спортивні сидіння Фото: Toyota

Toyota Corolla випускають із 1966 року, і зараз у виробництві вже 12 покоління моделі. Це наймасовіший автомобіль усіх часів і народів. Протягом останніх років Toyota Corolla стабільно посідає перше місце у світі за популярністю: так, у 2020 році продали 1 097 556 машин.

Раніше Фокус розповідав про ще одну спецверсію Toyota Corolla. Присвятили її успішному виступу у 24-годинній гонці на Нюрбургрингу.