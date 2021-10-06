Присвячується Нюрбургрингу: Toyota Corolla отримала спортивну версію

Заводська команда Toyota успішно виступила на Нюрбургринзі, і це вирішили відзначити спецверсією седана Corolla. Вона доступна в бензиновому та гібридному виконанні.

Лінійку Toyota Corolla 2022 поповнила нова лімітована версія Nurburgring Edition. Доплата за неї становить 915 доларів у порівнянні зі стандартною Corolla. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Представили седан в Таїланді, де він продається як Toyota Corolla Altis. Спеціальну версію присвятили успіху заводської команди Toyota Gazoo Racing Team Thailand у 24-годинній гонці на Нюрбургринзі — вона посіла перше місце в класі Super Production 3.

[ + – ] На кришці багажника з'явився спойлер Фото: Toyota

Нова Toyota Corolla Altis Nurburgring Edition впізнається за агресивнішими бамперами, збільшеним переднім повітрязабірником і обважуванням. На кришці багажника з'явився спойлер, а боковини прикрасили логотипами у вигляді траси Нюрбургринга.

Салон Toyota Corolla залишився без змін, двигуни також стандартні. Седан пропонують з 1,8-літровою 140-сильною бензиновою четвіркою та гібридною установкою потужністю 122 к. с.

[ + – ] Модифікацію присвятили тріумфу у 24-годинній гонці на Нюрбургринзі Фото: Toyota

Утім, інженери Toyota Gazoo Racing зробили педаль газу чутливішою. Крім того, встановлено жорсткіші пружини підвіски.

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