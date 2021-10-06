Посвящается Нюрбургрингу: Toyota Corolla получила спортивную версию

Заводская команда Toyota успешно выступила на Нюрбургринге и это решили отметить спецверсией седана Corolla. Она доступна в бензиновом и гибридном исполнении.

Линейку Toyota Corolla 2022 пополнила новая лимитированная версия Nurburgring Edition. Доплата за нее составляет 915 долларов по сравнению со стандартной Corolla. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Представили седан в Таиланде, где он продается как Toyota Corolla Altis. Специальную версию посвятили успеху заводской команды Toyota Gazoo Racing Team Thailand в 24-часовой гонке на Нюрбургринге – она заняла первое место в классе Super Production 3.

[ + – ] На крышке багажника появился спойлер Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla Altis Nurburgring Edition узнается по более агрессивным бамперам, увеличенным передним воздухозаборникам и обвесу. На крышке багажника появился спойлер, а боковины украсили логотипами в виде трассы Нюрбургринга.

Салон Toyota Corolla остался без изменений, двигатели также стандартные. Седан предлагают с 1,8-литровой 140-сильной бензиновой четверкой и гибридной установкой мощностью 122 л. с.

[ + – ] Модификацию посвятили триумфу в 24-часовой гонке на Нюрбургринге Фото: Toyota

Впрочем, инженеры Toyota Gazoo Racing сделали педаль газа более отзывчивой. Кроме того, установлены более жесткие пружины подвески.

Ранее Фокус рассказывал о самой дорогой версии Toyota Land Cruiser 300. В Украине она будет стоить до 110 тыс. долларов.