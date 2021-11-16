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Найкращий автомобіль року в Європі: названо фіналістів конкурсу (список)

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Авто року в Європі, авто року, автомобіль року, European Car of the Year
Фото: Autocar | Журі відібрало 39 фіналістів конкурсу

Автомобіль року в Європі назвуть 16 лютого. Поки що відібрали майже чотири десятки претендентів.

Визначено фіналістів конкурсу European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). За звання найкращого авто 2022 року в Європі змагатимуться 39 моделей. Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

Фіналістів відібрали із 64 моделей-претендентів. Усі вони або вже продаються мінімум у п'яти європейських країнах, або з'являться в автосалонах до кінця року. Серед них моделі різних класів — від компактних хетчбеків до суперкарів.

Авто року в Європі, авто року, автомобіль року, European Car of the Year
Нинішнього року переможцем стала Toyota Yaris
Фото: toyota.com.ua

Фіналісти конкурсу European Car of the Year:

  1. Aiways U5
  2. Audi Q4 E-tron
  3. Audi E-tron GT
  4. BMW 2 Series Coupé
  5. BMW 2 Series Active Tourer
  6. BMW i4
  7. BMW iX
  8. Cupra Born
  9. Dacia Spring
  10. DS 4
  11. DS 9
  12. Ford Mustang Mach-E
  13. Honda HR-V
  14. Hyundai Bayon
  15. Hyundai Ioniq 5
  16. Kia EV6
  17. Lexus NX
  18. Lynk&Co 01
  19. Maserati MC20
  20. McLaren Artura
  21. Mercedes-Benz C Class
  22. Mercedes-Benz EQS
  23. Mercedes-Benz T Class/Renault Kangoo
  24. MG EHS
  25. MG Marvel R
  26. Nissan Qashqai
  27. Opel Mokka
  28. Peugeot 308
  29. Renault Arkana
  30. Renault Mégane E-Tech
  31. Škoda Fabia
  32. Škoda Enyaq iV
  33. Subaru Outback
  34. Tesla Model Y
  35. Toyota Yaris Cross
  36. Toyota Highlander
  37. Volkswagen ID.4
  38. Volkswagen Caddy
  39. Volkswagen T7 Multivan
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Уже 29 листопада з цього списку виберуть сім найкращих моделей. Абсолютного ж переможця буде оголошено 16 лютого в Женеві.

Конкурс European Car of the Year проводять з 1964 року. Переможців визначає журі із 60 автожурналістів, які представляють 23 європейські країни. Нинішнього року авто року в Європі став хетчбек Toyota Yaris.

Раніше Фокус розповідав про найкращі авто року у Великій Британії. Окрему нагороду в конкурсі вручив відомий телеведучий Джеремі Кларксон.