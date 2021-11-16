Найкращий автомобіль року в Європі: названо фіналістів конкурсу (список)
Автомобіль року в Європі назвуть 16 лютого. Поки що відібрали майже чотири десятки претендентів.
Визначено фіналістів конкурсу European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). За звання найкращого авто 2022 року в Європі змагатимуться 39 моделей. Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.
Фіналістів відібрали із 64 моделей-претендентів. Усі вони або вже продаються мінімум у п'яти європейських країнах, або з'являться в автосалонах до кінця року. Серед них моделі різних класів — від компактних хетчбеків до суперкарів.
Фіналісти конкурсу European Car of the Year:
- Aiways U5
- Audi Q4 E-tron
- Audi E-tron GT
- BMW 2 Series Coupé
- BMW 2 Series Active Tourer
- BMW i4
- BMW iX
- Cupra Born
- Dacia Spring
- DS 4
- DS 9
- Ford Mustang Mach-E
- Honda HR-V
- Hyundai Bayon
- Hyundai Ioniq 5
- Kia EV6
- Lexus NX
- Lynk&Co 01
- Maserati MC20
- McLaren Artura
- Mercedes-Benz C Class
- Mercedes-Benz EQS
- Mercedes-Benz T Class/Renault Kangoo
- MG EHS
- MG Marvel R
- Nissan Qashqai
- Opel Mokka
- Peugeot 308
- Renault Arkana
- Renault Mégane E-Tech
- Škoda Fabia
- Škoda Enyaq iV
- Subaru Outback
- Tesla Model Y
- Toyota Yaris Cross
- Toyota Highlander
- Volkswagen ID.4
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen T7 Multivan
Уже 29 листопада з цього списку виберуть сім найкращих моделей. Абсолютного ж переможця буде оголошено 16 лютого в Женеві.
Конкурс European Car of the Year проводять з 1964 року. Переможців визначає журі із 60 автожурналістів, які представляють 23 європейські країни. Нинішнього року авто року в Європі став хетчбек Toyota Yaris.
Раніше Фокус розповідав про найкращі авто року у Великій Британії. Окрему нагороду в конкурсі вручив відомий телеведучий Джеремі Кларксон.