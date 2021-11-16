Найкращий автомобіль року в Європі: названо фіналістів конкурсу (список)

Автомобіль року в Європі назвуть 16 лютого. Поки що відібрали майже чотири десятки претендентів.

Визначено фіналістів конкурсу European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). За звання найкращого авто 2022 року в Європі змагатимуться 39 моделей. Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Фіналістів відібрали із 64 моделей-претендентів. Усі вони або вже продаються мінімум у п'яти європейських країнах, або з'являться в автосалонах до кінця року. Серед них моделі різних класів — від компактних хетчбеків до суперкарів.

[ + – ] Нинішнього року переможцем стала Toyota Yaris Фото: toyota.com.ua

Фіналісти конкурсу European Car of the Year:

Aiways U5 Audi Q4 E-tron Audi E-tron GT BMW 2 Series Coupé BMW 2 Series Active Tourer BMW i4 BMW iX Cupra Born Dacia Spring DS 4 DS 9 Ford Mustang Mach-E Honda HR-V Hyundai Bayon Hyundai Ioniq 5 Kia EV6 Lexus NX Lynk&Co 01 Maserati MC20 McLaren Artura Mercedes-Benz C Class Mercedes-Benz EQS Mercedes-Benz T Class/Renault Kangoo MG EHS MG Marvel R Nissan Qashqai Opel Mokka Peugeot 308 Renault Arkana Renault Mégane E-Tech Škoda Fabia Škoda Enyaq iV Subaru Outback Tesla Model Y Toyota Yaris Cross Toyota Highlander Volkswagen ID.4 Volkswagen Caddy Volkswagen T7 Multivan

Важливо

Стартував продаж недорогого британського конкурента Nissan Qashqai: він може з'явитися в Україні

Уже 29 листопада з цього списку виберуть сім найкращих моделей. Абсолютного ж переможця буде оголошено 16 лютого в Женеві.

Конкурс European Car of the Year проводять з 1964 року. Переможців визначає журі із 60 автожурналістів, які представляють 23 європейські країни. Нинішнього року авто року в Європі став хетчбек Toyota Yaris.

Раніше Фокус розповідав про найкращі авто року у Великій Британії. Окрему нагороду в конкурсі вручив відомий телеведучий Джеремі Кларксон.