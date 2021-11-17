Toyota выпустила 50-миллионную Corolla: это отпраздновали спецверсией модели

Toyota Corolla – самый популярный автомобиль всех времен и народов. Выпускают модель с 1966 года.

Toyota Corolla 2022 получила особую версию 50 million edition. Посвятили ее знаковому событию – в нынешнем году выпустили 50-миллионную Corolla. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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[ + – ] Спецверсию посвятили 50-миллионной Toyota Corolla Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla 50 million edition предложена в кузовах седан, универсал и хэтчбек. Автомобили предлагают в особых цветах кузова и с новыми легкосплавными дисками – 16-дюймовыми в хэтчбеке и 17-дюймовыми в других кузовных версиях. Кроме того, установлен задний спойлер.

[ + – ] В салоне появились золотистые вставки Фото: Toyota

Внутреннюю отделку разбавляют золотистые детали. Также установлены новые спортивные сиденья с улучшенной боковой поддержкой, обшитые новой тканью. В салоне и на кузове появились гравированные надписи 50 million edition.

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Toyota Corolla 50 million edition предложена исключительно в гибридной версии. Автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 122 л. с.

[ + – ] Спереди установлены новые спортивные сиденья Фото: Toyota

Toyota Corolla выпускают с 1966 года и сейчас в производстве уже 12-е поколение модели. Это самый массовый автомобиль всех времен и народов. На протяжении последних лет Toyota Corolla стабильно занимает первое место в мире по популярности: так, в 2020 году продали 1 097 556 машин.

Ранее Фокус рассказывал о еще одной спецверсии Toyota Corolla. Посвятили ее успешному выступлению в 24-часовой гонке на Нюрбургринге.