Toyota выпустила 50-миллионную Corolla: это отпраздновали спецверсией модели
Toyota Corolla – самый популярный автомобиль всех времен и народов. Выпускают модель с 1966 года.
Toyota Corolla 2022 получила особую версию 50 million edition. Посвятили ее знаковому событию – в нынешнем году выпустили 50-миллионную Corolla. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Новая Toyota Corolla 50 million edition предложена в кузовах седан, универсал и хэтчбек. Автомобили предлагают в особых цветах кузова и с новыми легкосплавными дисками – 16-дюймовыми в хэтчбеке и 17-дюймовыми в других кузовных версиях. Кроме того, установлен задний спойлер.
Внутреннюю отделку разбавляют золотистые детали. Также установлены новые спортивные сиденья с улучшенной боковой поддержкой, обшитые новой тканью. В салоне и на кузове появились гравированные надписи 50 million edition.Важно
Toyota Corolla 50 million edition предложена исключительно в гибридной версии. Автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 122 л. с.
Toyota Corolla выпускают с 1966 года и сейчас в производстве уже 12-е поколение модели. Это самый массовый автомобиль всех времен и народов. На протяжении последних лет Toyota Corolla стабильно занимает первое место в мире по популярности: так, в 2020 году продали 1 097 556 машин.
Ранее Фокус рассказывал о еще одной спецверсии Toyota Corolla. Посвятили ее успешному выступлению в 24-часовой гонке на Нюрбургринге.