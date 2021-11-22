Новий Kia Niro 2022 розсекречений на перших зображеннях

Кросовер Kia Niro, як і раніше, буде доступний у гібридних і електричних версіях. Його дизайн стане виразнішим.

Опубліковано перші тизери Kia Niro 2022. Друге покоління "зеленого" кросовера представлять на автосалоні в Сеулі вже за кілька днів, а його виробництво розпочнеться у 2022 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

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На тизерах складно розглянути новий Kia Niro другої генерації, але все ж таки видно, що автомобіль трохи підросте в розмірах і стане виразнішим на вигляд. Швидше за все, його побудують на новій платформі.

[ + – ] У лінійці залишаться гібридні й електричні модифікації Фото: Kia

Гранований дизайн Kia Niro виконаний у дусі концепт-кара Habaniro 2019 року. Світлодіодні фари доповнені вигнутими ходовими вогнями та з'єднані смугою, що світиться. Ліхтарі помістили в стійки даху, а задній спойлер збільшили в розмірах.

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У салоні Kia Niro 2022 дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа з'єднали в один блок. Також помітний круглий джойстик КПП. В обробці використовують матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

[ + – ] У салоні два дисплеї згруповані в один блок Фото: Kia

Кросовер Kia Niro, як і раніше, буде доступний у трьох версіях — гібридній, підзаряджуваній гібридній і електричній. Характеристики моделі не розголошують, але, напевно, всі модифікації стануть потужнішими, а в електрокара та плаг-ін гібрида збільшать запас ходу.

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