Новый Kia Niro 2022 рассекречен на первых изображениях

Кроссовер Kia Niro по-прежнему будет доступен в гибридных и электрических версиях. Его дизайн станет выразительнее.

Опубликованы первые тизеры Kia Niro 2022. Второе поколение "зеленого" кроссовера представят на автосалоне в Сеуле уже через несколько дней, а его производство начнется в 2022 году. Об этом сообщает сайт Motor1.

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На тизерах сложно разглядеть новый Kia Niro второй генерации, но все же видно, что автомобиль немного подрастет в размерах и станет выразительнее на вид. Скорее всего, его построят на новой платформе.

[ + – ] В линейке останутся гибридные и электрические модификации Фото: Kia

Граненый дизайн Kia Niro выполнен в духе концепт-кара Habaniro 2019 года. Светодиодные фары дополнены изогнутыми ходовыми огнями и соединены светящейся полосой. Фонари поместили в стойки крыши, а задний спойлер увеличили в размерах.

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В салоне Kia Niro 2022 дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа соединили в один блок. Также заметен круглый джойстик КПП. В отделке используют материалы, полученные путем вторичной переработке.

[ + – ] В салоне два дисплея сгруппированы в один блок Фото: Kia

Кроссовер Kia Niro, как и прежде, будет доступен в трех версиях – гибридной, подзаряжаемой гибридной и электрической. Характеристики модели не разглашают, но наверняка все модификации станут мощнее, а у электрокара и плаг-ин гибрида увеличат запас хода.

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