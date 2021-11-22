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ТОП-10 самых надежных и самых ненадежных авто 2021 года

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Conumer Reports, рейтинг качества, рейтинг надежности, самые надежные авто, самые ненадежные авто
Фото: carscoops.com | Основной критерий рейтинга - оценка владельцев авто

В рейтинге надежности марок в 2021 году изменился лидер, а самая надежная модель авто смогла набрать максимально возможные 100 баллов.

Опубликован ежегодный рейтинг качества новых автомобилей от Consumer Reports. Американское издание назвало самые надежные и самые ненадежные марки и модели авто 2021 года.

Традиционно в Consumer Reports составдяют свой рейтинг на основе отзывов владельцев о первых 12 месяцах владения новой машиной. В рамках опроса их попросили оценить свои автомобили по 17 разным параметрам.

Conumer Reports, рейтинг качества, рейтинг надежности, самые надежные авто, самые ненадежные авто
Lexus вышел на первое место по надежности среди брендов
Фото: carscoops.com

Среди брендов на первое место вышел Lexus – 76 баллов из 100 возможных. Японская марка потеснила на второе место Mazda (75 баллов) и Toyota (71). В хвосте рейтинга оказались Lincoln (18), Tesla (25) и Jeep (26).

Самый надежный автомобиль 2021 года – внедорожник Lexus GX 460, сумевший получить максимальные 100 баллов. Вторая позиция – у электрокроссовера Kia Niro EV (95), а третья – у подзаряжаемого гибрида Toyota Prius Prime (93).

Conumer Reports, рейтинг качества, рейтинг надежности, самые надежные авто, самые ненадежные авто
Lexus GX набрал максимальные 100 баллов
Фото: Lexus

ТОП-10 самых надежных авто 2021 года:

  1. Lexus GX460 – 100 баллов
  2. Kia Niro EV – 95
  3. Toyota Prius Prime – 93
  4. Toyota Prius – 91
  5. Cadillac XT5 – 89
  6. Mazda MX-5 Miata – 88
  7. Honda Insight – 87
  8. Toyota Highlander – 86
  9. Subaru XV – 85
  10. Mazda CX-9 – 85
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Наиболее проблемным неожиданно назван кроссовер Mercedes-Benz GLE (5 баллов). Также низкий рейтинг надежности у двух моделей Ford — Explorer (8 баллов) и Mustang (9).

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Mercedes-Benz GLE набрал наименьшее количество баллов
Фото: Mercedes-Benz

Самые ненадежные авто 2021 года:

  1. Mercedes-Benz GLE – 5 баллов
  2. Ford Explorer – 8
  3. Ford Mustang – 9
  4. Chevrolet Silverado – 11
  5. Chevrolet Corvette – 13
  6. Volvo XC90 – 17
  7. Volkswagen Tiguan – 18
  8. Tesla Model Y – 18
  9. Chrysler Pacifica – 18
  10. Subaru Ascent – 18

Ранее Фокус рассказывал о первом рейтинге надежности электрокаров. Результаты оказались очень интересными.