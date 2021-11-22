ТОП-10 самых надежных и самых ненадежных авто 2021 года

В рейтинге надежности марок в 2021 году изменился лидер, а самая надежная модель авто смогла набрать максимально возможные 100 баллов.

Опубликован ежегодный рейтинг качества новых автомобилей от Consumer Reports. Американское издание назвало самые надежные и самые ненадежные марки и модели авто 2021 года.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Традиционно в Consumer Reports составдяют свой рейтинг на основе отзывов владельцев о первых 12 месяцах владения новой машиной. В рамках опроса их попросили оценить свои автомобили по 17 разным параметрам.

[ + – ] Lexus вышел на первое место по надежности среди брендов Фото: carscoops.com

Среди брендов на первое место вышел Lexus – 76 баллов из 100 возможных. Японская марка потеснила на второе место Mazda (75 баллов) и Toyota (71). В хвосте рейтинга оказались Lincoln (18), Tesla (25) и Jeep (26).

Самый надежный автомобиль 2021 года – внедорожник Lexus GX 460, сумевший получить максимальные 100 баллов. Вторая позиция – у электрокроссовера Kia Niro EV (95), а третья – у подзаряжаемого гибрида Toyota Prius Prime (93).

[ + – ] Lexus GX набрал максимальные 100 баллов Фото: Lexus

ТОП-10 самых надежных авто 2021 года:

Lexus GX460 – 100 баллов Kia Niro EV – 95 Toyota Prius Prime – 93 Toyota Prius – 91 Cadillac XT5 – 89 Mazda MX-5 Miata – 88 Honda Insight – 87 Toyota Highlander – 86 Subaru XV – 85 Mazda CX-9 – 85

Важно

Классика на новый лад: Ferrari показали свой самый экстремальный суперкар (видео)

Наиболее проблемным неожиданно назван кроссовер Mercedes-Benz GLE (5 баллов). Также низкий рейтинг надежности у двух моделей Ford — Explorer (8 баллов) и Mustang (9).

[ + – ] Mercedes-Benz GLE набрал наименьшее количество баллов Фото: Mercedes-Benz

Самые ненадежные авто 2021 года:

Mercedes-Benz GLE – 5 баллов Ford Explorer – 8 Ford Mustang – 9 Chevrolet Silverado – 11 Chevrolet Corvette – 13 Volvo XC90 – 17 Volkswagen Tiguan – 18 Tesla Model Y – 18 Chrysler Pacifica – 18 Subaru Ascent – 18

Ранее Фокус рассказывал о первом рейтинге надежности электрокаров. Результаты оказались очень интересными.