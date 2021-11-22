ТОП-10 найнадійніших і найненадійніших авто 2021 року
У рейтингу надійності марок у 2021 році змінився лідер, а найнадійніша модель авто змогла набрати максимально можливі 100 балів.
Опубліковано щорічний рейтинг якості нових автомобілів Consumer Reports. Американське видання назвало найнадійніші та найнадійніші марки та моделі авто 2021 року.
Традиційно в Consumer Reports складають свій рейтинг на основі відгуків власників про перші 12 місяців володіння новою машиною. У межах опитування їх попросили оцінити свої автомобілі за 17 різними параметрами.
Серед брендів на перше місце вийшов Lexus – 76 балів із 100 можливих. Японська марка потіснила на друге місце Mazda (75 балів) та Toyota (71). У хвості рейтингу опинилися Lincoln (18), Tesla (25) та Jeep (26).
Найнадійніший автомобіль 2021 року — позашляховик Lexus GX 460, який зумів отримати максимальні 100 балів. Друга позиція – в електрокросовера Kia Niro EV (95), а третя – у гібрида Toyota Prius Prime (93), що заряджається.
ТОП-10 найнадійніших авто 2021 року:
- Lexus GX460 – 100 балів
- Kia Niro EV – 95
- Toyota Prius Prime – 93
- Toyota Prius – 91
- Cadillac XT5 – 89
- Mazda MX-5 Miata – 88
- Honda Insight – 87
- Toyota Highlander – 86
- Subaru XV – 85
- Mazda CX-9 – 85
Найбільш проблемним несподівано названо кросовер Mercedes-Benz GLE (5 балів). Також низький рейтинг надійності у двох моделей Ford — Explorer (8 балів) та Mustang (9).
Найненадійніші авто 2021 року:
- Mercedes-Benz GLE – 5 балів
- Ford Explorer – 8
- Ford Mustang – 9
- Chevrolet Silverado – 11
- Chevrolet Corvette – 13
- Volvo XC90 – 17
- Volkswagen Tiguan – 18
- Tesla Model Y – 18
- Chrysler Pacifica – 18
- Subaru Ascent – 18
Раніше Фокус розповідав про перший рейтинг надійності електрокарів. Результати виявились дуже цікавими.