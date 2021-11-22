ТОП-10 найнадійніших і найненадійніших авто 2021 року

У рейтингу надійності марок у 2021 році змінився лідер, а найнадійніша модель авто змогла набрати максимально можливі 100 балів.

Опубліковано щорічний рейтинг якості нових автомобілів Consumer Reports. Американське видання назвало найнадійніші та найнадійніші марки та моделі авто 2021 року.

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Традиційно в Consumer Reports складають свій рейтинг на основі відгуків власників про перші 12 місяців володіння новою машиною. У межах опитування їх попросили оцінити свої автомобілі за 17 різними параметрами.

[ + – ] Lexus вийшов на перше місце за надійністю серед брендів Фото: carscoops.com

Серед брендів на перше місце вийшов Lexus – 76 балів із 100 можливих. Японська марка потіснила на друге місце Mazda (75 балів) та Toyota (71). У хвості рейтингу опинилися Lincoln (18), Tesla (25) та Jeep (26).

Найнадійніший автомобіль 2021 року — позашляховик Lexus GX 460, який зумів отримати максимальні 100 балів. Друга позиція – в електрокросовера Kia Niro EV (95), а третя – у гібрида Toyota Prius Prime (93), що заряджається.

[ + – ] Lexus GX набрав максимальні 100 балів Фото: Lexus

ТОП-10 найнадійніших авто 2021 року:

Lexus GX460 – 100 балів Kia Niro EV – 95 Toyota Prius Prime – 93 Toyota Prius – 91 Cadillac XT5 – 89 Mazda MX-5 Miata – 88 Honda Insight – 87 Toyota Highlander – 86 Subaru XV – 85 Mazda CX-9 – 85

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Найбільш проблемним несподівано названо кросовер Mercedes-Benz GLE (5 балів). Також низький рейтинг надійності у двох моделей Ford — Explorer (8 балів) та Mustang (9).

[ + – ] Mercedes-Benz GLE набрав найменшу кількість балів Фото: Mercedes-Benz

Найненадійніші авто 2021 року:

Mercedes-Benz GLE – 5 балів Ford Explorer – 8 Ford Mustang – 9 Chevrolet Silverado – 11 Chevrolet Corvette – 13 Volvo XC90 – 17 Volkswagen Tiguan – 18 Tesla Model Y – 18 Chrysler Pacifica – 18 Subaru Ascent – 18

Раніше Фокус розповідав про перший рейтинг надійності електрокарів. Результати виявились дуже цікавими.