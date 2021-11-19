Для великої родини: Audi створили практичний та просторий електрокросовер
Новий Audi Q5 e-tron запропонують у трьох версіях. Запас ходу електрокара – до 560 км.
Електричну лінійку Audi розширив кросовер Q5 e-tron. Презентували його на автосалоні в Гуанчжоу, а в продаж електромобіль надійде на початку наступного року за ціною приблизно від 45 тис. євро. Про це пише Авторев'ю.
Варто зазначити, що з Audi Q5 новий електрокросовер немає нічого спільного, крім схожої назви. Його близьким родичем є електромобіль Audi Q4 e-tron. Два авто дуже схожі зовні, але Q5 e-tron відрізняється дизайном передньої частини і майже на 30 см більший:
- Довжина – 4876 мм
- Ширина – 1865 мм
- Висота – 1674 мм
- Колісна база – 2965 мм
Збільшені розміри дозволили додати третій ряд сидінь – запропоновані версії на 6 та 7 місць. Максимальний об'єм багажника із складеними сидіннями зріс до 1825 л.
Компонування салону схоже з Audi Q4 e-tron. У кросовера нестандартне чотириспицеве кермо, віртуальна приладка та повернена до водія центральна панель.
Електричний кросовер Audi Q5 запропонований у трьох версіях:
- 35 e-tron – один двигун, передній привід, 180 к. с., батарея на 55 кВт∙год, запас ходу – 340 км.
- 40 e-tron – один двигун, передній привід, 204 к. с., батарея на 82 кВт∙год, запас ходу – 560 км.
- 50 e-tron — два мотори, повний привід, 306 к. с., батарея на 82 кВт∙год, запас ходу – 520 км.
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