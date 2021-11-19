Для великої родини: Audi створили практичний та просторий електрокросовер

Новий Audi Q5 e-tron запропонують у трьох версіях. Запас ходу електрокара – до 560 км.

Електричну лінійку Audi розширив кросовер Q5 e-tron. Презентували його на автосалоні в Гуанчжоу, а в продаж електромобіль надійде на початку наступного року за ціною приблизно від 45 тис. євро. Про це пише Авторев'ю.

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[ + – ] Запас ходу Audi Q5 e-tron – до 560 км Фото: Audi

Варто зазначити, що з Audi Q5 новий електрокросовер немає нічого спільного, крім схожої назви. Його близьким родичем є електромобіль Audi Q4 e-tron. Два авто дуже схожі зовні, але Q5 e-tron відрізняється дизайном передньої частини і майже на 30 см більший:

Довжина – 4876 мм

Ширина – 1865 мм

Висота – 1674 мм

Колісна база – 2965 мм

[ + – ] Електромобіль запропонований у трьох модифікаціях Фото: Audi

Збільшені розміри дозволили додати третій ряд сидінь – запропоновані версії на 6 та 7 місць. Максимальний об'єм багажника із складеними сидіннями зріс до 1825 л.

[ + – ] У салоні центральна панель повернута до водія Фото: Audi

Компонування салону схоже з Audi Q4 e-tron. У кросовера нестандартне чотириспицеве кермо, віртуальна приладка та повернена до водія центральна панель.

[ + – ] Запропонують варіанти кросовера на 6 та 7 місць Фото: Audi

Електричний кросовер Audi Q5 запропонований у трьох версіях:

35 e-tron – один двигун, передній привід, 180 к. с., батарея на 55 кВт∙год, запас ходу – 340 км.

40 e-tron – один двигун, передній привід, 204 к. с., батарея на 82 кВт∙год, запас ходу – 560 км.

50 e-tron — два мотори, повний привід, 306 к. с., батарея на 82 кВт∙год, запас ходу – 520 км.

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