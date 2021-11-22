Спрос на новую внедорожную Toyota превзошел все ожидания: ждать придется полтора года

За Toyota Tundra выстроилась очередь. Самой желанной оказалась внедорожная версия TRD.

Новая Toyota Tundra 2022 оказалась очень популярной. Пикапы раскупают как горячие пирожки, и сборочное предприятие не успевает удовлетворить высокий спрос из-за нехватки микрочипов. Об этом сообщает сайт Carsdirect.

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Первые автомобили поступят в автосалоны только с декабря, но за ними уже выстроились очереди. Дело в том, что предзаказы на пикап Toyota Tundra принимают с сентября, и их собралось уже несколько десятков тысяч. Это при том, что модель подорожала почти на 2000 долларов по сравнению с предшественником – цены стартуют с $35 950.

[ + – ] Особым спросом пользуется Toyota Tundra TRD Фото: Toyota

Даже заказавшим Toyota Tundra 2022 в сентябре придется ждать своих автомобилей от 4 до 9 месяцев, в зависимости от комплектации. Это в том случае, если они выбрали стандартный вариант с 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 394 л. с. и 10-ступенчатой АКПП.

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А вот на специальную внедорожную версию Toyota Tundra TRD очередь достигла уже полутора лет. Такой пикап оснащен 443-сильной гибридной установкой (3,5-литровая шестерка дополнена электромотором), а также получил усиленную подвеску, 18-дюймовые шины с глубоким протектором и металлическую защиту днища.

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