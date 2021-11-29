Спрос превзошел все ожидания: самую странную Toyota RAV4 раскупили на три года вперед

Производство кроссовера пришлось нарастить вдвое. Тем не менее, его все равно придется долго ждать.

Кроссовер Mitsuoka Buddy пользуется огромным спросом. Нестандартную ретро-версию Toyota RAV4 раскупают как горячие пирожки и компания Mitsuoka демонстрирует рекордные продажи в истории. Об этом сообщает сайт Дром.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Кроссовер уже собрал 1000 заказов Фото: carscoops.com

Mitsuoka Buddy – самый необычный вариант Toyota RAV4. Кроссовер доработали весьма оригинальным способом – превратили в клон Chevrolet Tahoe и Suburban 80-х годов. У него полностью новая часть с широкой решеткой радиатора и четырьмя квадратными фарами, а сзади появились тоненькие фонари. Довершают картину хромированные бамперы и винтажные колеса.

[ + – ] Mitsuoka Buddy копирует Chevrolet 80-х Фото: carscoops.com

Как ни странно, подобный тюнинг Toyota RAV4 нашел своих поклонников. Кроссовер активно покупают, даже несмотря на то, что он почти вдвое дороже базового RAV4 – цены стартуют с 45 тыс. долларов. Предлагают его с 2,0-литровым 173-сильным бензиновым мотором и 218-сильной гибридной установкой.

Важно

Младший брат RAV4: живые фото и подробности нового кроссовера Toyota

Только за 2021 год Mitsuoka Buddy собрал 1000 заказов. Следует отметить, что Mitsuoka – компания небольшая, а потому неспособна выпускать Buddy в больших количествах. Объемы производства тюнингованных Toyota RAV4 увеличили со 150 до 300 авто в год, но все равно покупателям придется ждать своих авто три года.

[ + – ] Стоимость кроссовера стартует с 46 тыс. долларов Фото: carscoops.com

Ранее Фокус рассказывал об огромном спросе на новый пикап Toyota Tundra. Его также придется ждать очень долго.

Также мы писали о самой дорогой Toyota RAV4 – ее цена достигает почти 100 тыс. долларов.