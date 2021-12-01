Большие перемены: на авторынке Украины – новый лидер
В Украине уже продано больше автомобилей, чем за весь прошлый год. В ноябре авторынок показал рост.
За ноябрь украинцы приобрели 8,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10% больше, чем в октябре и на 22% превышает показатель ноября прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Главное событие на авторынке Украины – неожиданная смена лидера. На первое место вышла Kia с 1251 проданными авто и ростом почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
На втором месте – Toyota (974 авто), а на третьем – Renault (882), причем оба бренда показали падение продаж в ноябре (возможно, это связано с дефицитом авто). Замыкают пятерку лучших Chery (612) и Mitsubishi (494).
Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2021 года:
- Kia – 1251 проданных авто (рост +145,8%)
- Toyota – 974 (-14%)
- Renault – 882 (-33%)
- Chery – 612 (+277,8%)
- Mitsubishi – 494 (+111,1%)
- Hyundai – 439 (+58%)
- Nissan – 431 (+92%)
- Peugeot – 384 (+33%)
- BMW – 348 (+116%)
- Suzuki – 287 (+14%)
Самая продаваемая модель авто в Украине за ноябрь – Kia Sportage (1155 шт.). Всего за 11 месяцев украинцы купили 92,7 тыс. новых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года и уже превышает показатель за весь 2020 год.
Ранее Фокус рассказывал о рекордном импорте авто в Украину за 2021 год. Он вырос сразу на 40%.