Большие перемены: на авторынке Украины – новый лидер

В Украине уже продано больше автомобилей, чем за весь прошлый год. В ноябре авторынок показал рост.

За ноябрь украинцы приобрели 8,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10% больше, чем в октябре и на 22% превышает показатель ноября прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

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Главное событие на авторынке Украины – неожиданная смена лидера. На первое место вышла Kia с 1251 проданными авто и ростом почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

На втором месте – Toyota (974 авто), а на третьем – Renault (882), причем оба бренда показали падение продаж в ноябре (возможно, это связано с дефицитом авто). Замыкают пятерку лучших Chery (612) и Mitsubishi (494).

[ + – ] Kia вырвалась в лидеры по результатам месяца Фото: Kia

Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2021 года:

Kia – 1251 проданных авто (рост +145,8%) Toyota – 974 (-14%) Renault – 882 (-33%) Chery – 612 (+277,8%) Mitsubishi – 494 (+111,1%) Hyundai – 439 (+58%) Nissan – 431 (+92%) Peugeot – 384 (+33%) BMW – 348 (+116%) Suzuki – 287 (+14%)

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Самая продаваемая модель авто в Украине за ноябрь – Kia Sportage (1155 шт.). Всего за 11 месяцев украинцы купили 92,7 тыс. новых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года и уже превышает показатель за весь 2020 год.

Ранее Фокус рассказывал о рекордном импорте авто в Украину за 2021 год. Он вырос сразу на 40%.