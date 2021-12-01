Представлен самый практичный и самый вместительный Opel Astra 2022

Opel Astra SportsTourer нового поколения стал крупнее, а объем его багажника вырос до 608 л. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями предложат плаг-ин гибриды.

Линейку Opel Astra 2022 пополнил универсал SportsTourer. Европейские продажи модели стартуют в середине следующего года, но заказать авто предварительно можно будет уже с января. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

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[ + – ] Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях Фото: Stellantis

Новый Opel Astra SportsTourer достигает 4,6 м в длину, то есть универсал примерно на 20 см длиннее хэтчбека. В дизайне преобладают грани, а передняя часть выполнена в фирменной стилистике Opel Vizor – с продолговатыми светодиодными фарами и черной вставкой на месте радиаторной решетке.

[ + – ] Длина универсала выросла до 4,6 м Фото: Stellantis

Возросшие размеры позволили увеличить объем багажника до 608 л в обычном состоянии и 1634 л – со сложенными задними сиденьями (у гибрида – 548-1574 л). Пол в багажнике теперь можно наклонить на 45 градусов.

[ + – ] Объем багажника составляет 608-1634 л Фото: Stellantis

Как и хэтчбэк Opel Astra 2022, универсал получил 10-дюймовые дисплеи виртуальной панель приборов и мультимедиа. Среди опций – матричные фары, проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора и массаж сидений.

[ + – ] На передней панели - два 10-дюймовых дисплея Фото: Stellantis

Универсал Opel Astra SportsTourer будут комплектовать 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами на 110 и 130 л. с., 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем, а также подзаряжаемыми гибридными установками мощностью 180 и 225 л. с. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую и 8-ступенчатую автоматическую КПП.

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