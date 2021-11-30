Водители каких авто самые неуравновешенные – исследование
Ученые определили марки автомобилей, владельцы которых больше склонны к психопатии.
В Великобритании провели необычное исследование психологии водителей. Эксперты определили, владельцы каких машин более склонны к психопатии и неадекватному поведению. Об этом пишет сайт ScrapCarComparison.
В исследовании приняли участие 2000 британских водителей. Они назвали марку своего авто, а также его цвет и тип номерного знака. Затем им провели тест на психопатию.
Результаты оценивали по шкале от 0 до 36 баллов. Чем выше балл, тем более выражены психопатические наклонности:
- 0-18 баллов – нормальные люди;
- 19-26 баллов – возможны психопатические наклонности;
- 27 баллов и больше – психопаты.
Средний балл в исследовании – 6,6. Впрочем, было определено, что у водителей некоторых авто показатель существенно выше. Так, у владельцев BMW он равен 12,1 а Audi – 11,7. Марки в рейтинге расположились так:
- BMW — 12,1 балла
- Audi — 11,7
- Fiat — 7,0
- Mazda — 6,4
- Honda — 6,3
- Ford — 6,1
- Mercedes-Benz — 5,9
- Citroen — 5,8
- Volkswagen — 5,4
- Hyundai — 5,3
- Renault — 5,3
- Другие — 5,3
- Volvo — 5,2
- Nissan — 5,0
- Peugeot — 4,8
- Toyota — 4,7
- Vauxhall/Opel — 4,7
- Seat — 4,3
- Kia — 4,2
- Skoda — 3,2
Также отмечен завышенный показатель у водителей электрокаров – 16. У гибридов он равен 9,8, в бензиновых авто – 7, а в дизельных – 5,2.
Кроме того, определены самые "психопатические" цвета автомобилей:
- Золотой – 12,7 баллов
- Коричневый – 12,2
- Зеленый – 8,5
- Черный – 7,6
- Синий – 7
- Белый – 6
- Серебристый – 5,5
- Красный – 4,9
Также отмечается, что повышают риск психопатии индивидуальные "красивые" номера – у их владельцев индекс равен 13,8.
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