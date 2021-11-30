Водители каких авто самые неуравновешенные – исследование

Ученые определили марки автомобилей, владельцы которых больше склонны к психопатии.

В Великобритании провели необычное исследование психологии водителей. Эксперты определили, владельцы каких машин более склонны к психопатии и неадекватному поведению. Об этом пишет сайт ScrapCarComparison.

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В исследовании приняли участие 2000 британских водителей. Они назвали марку своего авто, а также его цвет и тип номерного знака. Затем им провели тест на психопатию.

Результаты оценивали по шкале от 0 до 36 баллов. Чем выше балл, тем более выражены психопатические наклонности:

0-18 баллов – нормальные люди;

19-26 баллов – возможны психопатические наклонности;

27 баллов и больше – психопаты.

[ + – ] Риск психопатии повышен у владельцев золотистых авто Фото: BMW

Средний балл в исследовании – 6,6. Впрочем, было определено, что у водителей некоторых авто показатель существенно выше. Так, у владельцев BMW он равен 12,1 а Audi – 11,7. Марки в рейтинге расположились так:

BMW — 12,1 балла Audi — 11,7 Fiat — 7,0 Mazda — 6,4 Honda — 6,3 Ford — 6,1 Mercedes-Benz — 5,9 Citroen — 5,8 Volkswagen — 5,4 Hyundai — 5,3 Renault — 5,3 Другие — 5,3 Volvo — 5,2 Nissan — 5,0 Peugeot — 4,8 Toyota — 4,7 Vauxhall/Opel — 4,7 Seat — 4,3 Kia — 4,2 Skoda — 3,2

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Также отмечен завышенный показатель у водителей электрокаров – 16. У гибридов он равен 9,8, в бензиновых авто – 7, а в дизельных – 5,2.

Кроме того, определены самые "психопатические" цвета автомобилей:

Золотой – 12,7 баллов Коричневый – 12,2 Зеленый – 8,5 Черный – 7,6 Синий – 7 Белый – 6 Серебристый – 5,5 Красный – 4,9

Также отмечается, что повышают риск психопатии индивидуальные "красивые" номера – у их владельцев индекс равен 13,8.

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