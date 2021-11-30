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Водители каких авто самые неуравновешенные – исследование

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электромобили BMW, психопатия, цвета авто
Фото: BMW | Наибольшая вероятность психопатии - у владельцев BMW и электромобилей

Ученые определили марки автомобилей, владельцы которых больше склонны к психопатии.

В Великобритании провели необычное исследование психологии водителей. Эксперты определили, владельцы каких машин более склонны к психопатии и неадекватному поведению. Об этом пишет сайт ScrapCarComparison.

В исследовании приняли участие 2000 британских водителей. Они назвали марку своего авто, а также его цвет и тип номерного знака. Затем им провели тест на психопатию.

Результаты оценивали по шкале от 0 до 36 баллов. Чем выше балл, тем более выражены психопатические наклонности:

  • 0-18 баллов – нормальные люди;
  • 19-26 баллов – возможны психопатические наклонности;
  • 27 баллов и больше – психопаты.
электромобили BMW, психопатия, цвета авто
Риск психопатии повышен у владельцев золотистых авто
Фото: BMW

Средний балл в исследовании – 6,6. Впрочем, было определено, что у водителей некоторых авто показатель существенно выше. Так, у владельцев BMW он равен 12,1 а Audi – 11,7. Марки в рейтинге расположились так:

  1. BMW — 12,1 балла
  2. Audi — 11,7
  3. Fiat — 7,0
  4. Mazda — 6,4
  5. Honda — 6,3
  6. Ford — 6,1
  7. Mercedes-Benz — 5,9
  8. Citroen — 5,8
  9. Volkswagen — 5,4
  10. Hyundai — 5,3
  11. Renault — 5,3
  12. Другие — 5,3
  13. Volvo — 5,2
  14. Nissan — 5,0
  15. Peugeot — 4,8
  16. Toyota — 4,7
  17. Vauxhall/Opel — 4,7
  18. Seat — 4,3
  19. Kia — 4,2
  20. Skoda — 3,2
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Также отмечен завышенный показатель у водителей электрокаров – 16. У гибридов он равен 9,8, в бензиновых авто – 7, а в дизельных – 5,2.

Кроме того, определены самые "психопатические" цвета автомобилей:

  1. Золотой – 12,7 баллов
  2. Коричневый – 12,2
  3. Зеленый – 8,5
  4. Черный – 7,6
  5. Синий – 7
  6. Белый – 6
  7. Серебристый – 5,5
  8. Красный – 4,9

Также отмечается, что повышают риск психопатии индивидуальные "красивые" номера – у их владельцев индекс равен 13,8.

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