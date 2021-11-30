Новый флагман: Hyundai показали роскошного конкурента Mercedes-Benz S-Class

Genesis G90 предложат в стандартной и удлиненной версии. Седан оснастят турбированным V6.

Опубликованы первые официальные фото Genesis G90 нового поколения. Флагманская модель от премиального подразделения концерна Hyundai поступит в продажу с 2022 году. Об этом сообщает официальный сайт Genesis.

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Новый Genesis G90 2022 дебютировал в стандартной и удлиненной на 190 мм модификациях. Конкурентами модели называют Audi A8, Lexus LS и начальные версии Mercedes-Benz S-Class.

[ + – ] Помимо стандартного седана предложат удлиненный на 190 мм вариант Фото: Hyundai Motor

Дизайн седана выдержан в фирменном стиле марки – с большой решеткой радиатора в виде клюва и тоненькими светодиодными фарами. Дверные ручки стали выдвижными, а фонари соединены светящемися вставками.

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Салон Genesis G90 пока не раскрыли, но на шпионских фото видны виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей. Предложат версии седана на 4 и 5 мест.

[ + – ] Фонари соединены светящимися полосами Фото: Hyundai Motor

Характеристики Genesis G90 2022 также пока держат в секрете. Скорее всего, автомобиль оснастят 3,5-литровым 380-сильным V6 твин-турбо и 8-ступенчатой автоматической КПП. Предложат версии с задним и полным приводом. Не исключено, что позже появится гибрид Genesis G90.

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