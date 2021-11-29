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Как не платить огромный штраф за нерастаможенную "евробляху": найден простой способ (видео)

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Евробляхи в Украине, нерастаможенные авто, авто на еврономерах, штраф за нерастаможенную евробляху
Авто на еврономерах бесплатно передают государству

Отказ от авто на еврономерах в пользу государства позволит избежать гигантских штрафов, тем более, что его все равно могут конфисковать.

Украинцы начали добровольно отдавать "евробляхи" государству. Делают это не столько из соображений благотворительности, сколько из-за нежелания платить огромные штрафы. Об этом сообщается в видео общественной организации АвтоЕвроСила.

В видео владелец нерастаможенного Volkswagen T4 Андрей заявляет о передачи авто государству. Теперь машина будет возить военнослужащих в зоне ООС. Андрей хотел растаможить евробляху, однако на коммерческие модели вроде Т4 льготный тариф не распространялся.

Отказ от авто позволяет не платить огромный штраф

Как известно, по завершению льготного периода растаможки с авто на еврономерах начали бороться. Владельцам грозят штрафы размером до 170 тыс. гривен и конфискация автомобиля. Даже если намеренно сжечь автомобиль или разобрать его на запчасти, то это не спасет от наказания — в базе данных таможни он все равно будет числиться за владельцем.

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А вот безвозмездная передача транспортного средства государству – простой выход минимизировать ущерб. Конечно, владелец лишается автомобиля, но не будет платить огромный штраф, который зачастую в разы превышает стоимость "евробляхи". К слову, затем государство может даже раздавать такие авто бесплатно нуждающимся.

Ранее Фокус рассказывал о конфискованном у украинца нерастаможенном спорткаре Maserati. Владельцу грозит 600 тыс. гривен штрафа.