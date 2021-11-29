Как не платить огромный штраф за нерастаможенную "евробляху": найден простой способ (видео)

Отказ от авто на еврономерах в пользу государства позволит избежать гигантских штрафов, тем более, что его все равно могут конфисковать.

Украинцы начали добровольно отдавать "евробляхи" государству. Делают это не столько из соображений благотворительности, сколько из-за нежелания платить огромные штрафы. Об этом сообщается в видео общественной организации АвтоЕвроСила.

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В видео владелец нерастаможенного Volkswagen T4 Андрей заявляет о передачи авто государству. Теперь машина будет возить военнослужащих в зоне ООС. Андрей хотел растаможить евробляху, однако на коммерческие модели вроде Т4 льготный тариф не распространялся.

[ + – ] Отказ от авто позволяет не платить огромный штраф

Как известно, по завершению льготного периода растаможки с авто на еврономерах начали бороться. Владельцам грозят штрафы размером до 170 тыс. гривен и конфискация автомобиля. Даже если намеренно сжечь автомобиль или разобрать его на запчасти, то это не спасет от наказания — в базе данных таможни он все равно будет числиться за владельцем.

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А вот безвозмездная передача транспортного средства государству – простой выход минимизировать ущерб. Конечно, владелец лишается автомобиля, но не будет платить огромный штраф, который зачастую в разы превышает стоимость "евробляхи". К слову, затем государство может даже раздавать такие авто бесплатно нуждающимся.

Ранее Фокус рассказывал о конфискованном у украинца нерастаможенном спорткаре Maserati. Владельцу грозит 600 тыс. гривен штрафа.