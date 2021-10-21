В Украине бесплатно раздадут б/у авто: как их получить

Конфискованные автомобили в Украине регулярно передают нуждающимся. Как правило, ими пользуются воинские части и детские дома.

Уже в ноябре в Украине планируют бесплатно раздать подержанные автомобили. Подобную акцию проведут Министерство юстиции, Государственная исполнительная служба и госпредприятие "СЕТАМ". Именно на сайте "СЕТАМ" и сообщается о безвозмездной передаче имущества.

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В общей сложности раздадут шесть конфискованных б/у авто:

Audi 100 1989 года

BMW 316 1998 года

BMW 318 1996 года

Mitsubishi Galant 2003 года

Renault Kangoo 2006 года

Renault Megane 2000 года

[ + – ] BMW 316 [ + – ] BMW 318 [ + – ] Mitsubishi Galant [ + – ] Renault Megane

Техническое состояние автомобилей разное. Часть машин – на иностранной регистрации (скорее всего, это конфискованные евробляхи).

Заявки на бесплатную передачу принимаются до 7, 8 или 13 ноября – в зависимости от авто. Естественно, получить автомобили смогут далеко не все желающие.

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По словам генерального директора площадки "СЕТАМ", чаще всего конфискованные автомобили передают воинским частям, детским домам семейного типа, приемным семьям, интернатам, а также органам государственного управления, тюрьмам и следственным изоляторам.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине стремительно растет спрос на б/у авто. Их покупают в четыре раза больше, чем новых машин.