В Украине бесплатно раздадут б/у авто: как их получить
Конфискованные автомобили в Украине регулярно передают нуждающимся. Как правило, ими пользуются воинские части и детские дома.
Уже в ноябре в Украине планируют бесплатно раздать подержанные автомобили. Подобную акцию проведут Министерство юстиции, Государственная исполнительная служба и госпредприятие "СЕТАМ". Именно на сайте "СЕТАМ" и сообщается о безвозмездной передаче имущества.
В общей сложности раздадут шесть конфискованных б/у авто:
- Audi 100 1989 года
- BMW 316 1998 года
- BMW 318 1996 года
- Mitsubishi Galant 2003 года
- Renault Kangoo 2006 года
- Renault Megane 2000 года
Техническое состояние автомобилей разное. Часть машин – на иностранной регистрации (скорее всего, это конфискованные евробляхи).
Заявки на бесплатную передачу принимаются до 7, 8 или 13 ноября – в зависимости от авто. Естественно, получить автомобили смогут далеко не все желающие.Важно
По словам генерального директора площадки "СЕТАМ", чаще всего конфискованные автомобили передают воинским частям, детским домам семейного типа, приемным семьям, интернатам, а также органам государственного управления, тюрьмам и следственным изоляторам.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине стремительно растет спрос на б/у авто. Их покупают в четыре раза больше, чем новых машин.