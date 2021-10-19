Xiaomi анонсировали свой первый автомобиль

В разработку авто и строительство сборочного предприятия вложат 10 млрд. долларов. Над проектом уже работают 300 сотрудников Xiaomi.

Xiaomi приступает к разработке своего первого автомобиля. Производство стартует в первом полугодии 2024 года. Об этом написал в своем Twitter генеральный директор компании Лей Цзюнь.

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Завод по выпуску авто Xiaomi построят в городе Ичжуан близ Пекина. В автобизнес китайский производитель гаджетов и бытовой электроники инвестирует около 10 млрд. долларов в ближайшие 10 лет.

[ + – ] В интернет просочилось первое изображение авто Xiaomi Фото: autohome.com.cn

Пока информации про первый автомобиль Xiaomi очень мало. Известно лишь, что это будет электрокар. На фото он прикрыт покрывалом и можно лишь немного разглядеть его силуэт. Ранее в интернет попало изображение автомобиля, но его достоверность пока не подтверждена.

Над проектом уже работают 300 сотрудников Xiaomi, а в ближайшем будущем штат автомобильного подразделения увеличат до 800 человек. Вполне возможно, что разрабатывать машину будут в сотрудничестве с одним из китайских автопроизводителей.

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Примечательно, что даже несмотря на отсутствие каких-либо подробностей проекта, акции Xiaomi после твита Лей Цзюня выросли в цене на 5,4% — до 2,89 доллара.

Xiaomi – не единственный производитель смартфонов, разрабатывающий автомобили. Недавно Фокус сообщал, что прототипы своих электрокаров представила компания Foxconn, занимающаяся сборкой iPhone.