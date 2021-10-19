Xiaomi анонсували свій перший автомобіль

У розробку авто та будівництво складального підприємства вкладуть 10 млрд. доларів. Над проектом вже працюють 300 співробітників Xiaomi.

Xiaomi приступає до розробки свого першого автомобіля. Виробництво стартує в першому півріччі 2024 року. Про це написав у своєму Twitter генеральний директор компанії Лей Цзюнь.

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Завод із випуску авто Xiaomi побудують у місті Ічжуан поблизу Пекіна. У автобізнес китайський виробник гаджетів і побутової електроніки інвестує близько 10 млрд. доларів у найближчі 10 років.

[ + – ] В інтернет просочилося перше зображення авто Xiaomi Фото: autohome.com.cn

Поки інформації про перший автомобіль Xiaomi дуже мало. Відомо лише, що це буде електрокар. На фото він прикритий покривалом, і можна лише трохи розгледіти його силует. Раніше в інтернет потрапило зображення автомобіля, але його достовірність поки не підтверджена.

Над проектом уже працюють 300 співробітників Xiaomi, а в найближчому майбутньому штат автомобільного підрозділу збільшать до 800 чоловік. Цілком можливо, що розроблятимуть машину в співпраці з одним із китайських автовиробників.

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Примітно, що навіть незважаючи на відсутність будь-яких подробиць проекту, акції Xiaomi після твіту Лей Цзюня виросли в ціні на 5,4% — до 2,89 долара.

Xiaomi — не єдиний виробник смартфонів, який розробляє автомобілі. Нещодавно Фокус повідомляв, що прототипи своїх електрокарів представила компанія Foxconn, що займається складанням iPhone.