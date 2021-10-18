Виробник iPhone показав перші автомобілі власної розробки (фото)

Електричні седан, кросовер і автобус Foxconn надійдуть у виробництво з 2023 року. Їхнє складання налагодять у США.

На Тайвані в межах виставки Hon Hai Tech Day 2021 представили перші автомобілі від Foxconn. ІТ-гігант, на підприємствах якого збирають iPhone, відкриває для себе нову сферу діяльності. Про це повідомляє сайт Taiwan News.

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[ + – ] Дизайн Foxtron Model E розробили в ательє Pininfarina Фото: Motor1.com

Випускати авто будуть під брендом Foxtron. На презентації показали електричні седан Model E, кросовер Model C і міський автобус Model T. Розробити їх допомогла тайванська компанія Yulon Motor Co, що займається складанням різних моделей Nissan. Дизайн седана створили у відомому італійському ательє Pininfarina і в нього добре опрацьована аеродинаміка — коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,22.

[ + – ] Foxtron Model C зможе проїхати 700 км без підзарядки Фото: Motor1.com

Характеристики електрокарів частково розсекретили. Заявлено, що 750-сильний Foxtron Model E зможе розганятися до 100 км/год за 2,8 с, а менш потужний Model C — за 3,8 с. Запас ходу становитиме 750 і 700 км, відповідно.

Електробус Foxtron Model T зможе проїхати близько 400 км без підзарядки. Його максимальна швидкість становитиме 120 км/год.

[ + – ] Foxtron Model T — міський електробус із запасом ходу в 400 км Фото: Motor1.com

Випускати автомобілі й автобуси будуть не на Тайвані, а в США. Для цього вже придбали завод збанкрутілої американської компанії Lordstown Motors. Плани у Foxconn наполеонівські — до 2025 року частка бренду на глобальному ринку електромобілів повинна досягти 5%.

Раніше Фокус повідомляв, що в Стамбулі презентували перші турецькі електромобілі. У їхній розробці також взяла участь Pininfarina.