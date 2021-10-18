Виробник iPhone показав перші автомобілі власної розробки (фото)
Електричні седан, кросовер і автобус Foxconn надійдуть у виробництво з 2023 року. Їхнє складання налагодять у США.
На Тайвані в межах виставки Hon Hai Tech Day 2021 представили перші автомобілі від Foxconn. ІТ-гігант, на підприємствах якого збирають iPhone, відкриває для себе нову сферу діяльності. Про це повідомляє сайт Taiwan News.
Випускати авто будуть під брендом Foxtron. На презентації показали електричні седан Model E, кросовер Model C і міський автобус Model T. Розробити їх допомогла тайванська компанія Yulon Motor Co, що займається складанням різних моделей Nissan. Дизайн седана створили у відомому італійському ательє Pininfarina і в нього добре опрацьована аеродинаміка — коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,22.
Характеристики електрокарів частково розсекретили. Заявлено, що 750-сильний Foxtron Model E зможе розганятися до 100 км/год за 2,8 с, а менш потужний Model C — за 3,8 с. Запас ходу становитиме 750 і 700 км, відповідно.
Електробус Foxtron Model T зможе проїхати близько 400 км без підзарядки. Його максимальна швидкість становитиме 120 км/год.
Випускати автомобілі й автобуси будуть не на Тайвані, а в США. Для цього вже придбали завод збанкрутілої американської компанії Lordstown Motors. Плани у Foxconn наполеонівські — до 2025 року частка бренду на глобальному ринку електромобілів повинна досягти 5%.
Раніше Фокус повідомляв, що в Стамбулі презентували перші турецькі електромобілі. У їхній розробці також взяла участь Pininfarina.