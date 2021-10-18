Производитель iPhone показал первые автомобили собственной разработки (фото)

Электрические седан, кроссовер и автобус Foxconn поступят в производство с 2023 года. Их сборку наладят в США.

На Тайване в рамках выставки Hon Hai Tech Day 2021 представили первые автомобили от Foxconn. ІТ-гигант, на предприятиях которого собирают iPhone, открывает для себя новую сферу деятельности. Об этом сообщает сайт Taiwan News.

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[ + – ] Дизайн Foxtron Model E разработали в ателье Pininfarina Фото: Motor1.com

Выпускать авто будут под брендом Foxtron. На презентации показали электрические седан Model E, кроссовер Model C и городской автобус Model T. Разработать их помогла тайваньская компания Yulon Motor Co, занимающаяся сборкой различных моделей Nissan. Дизайн седана создали в известном итальянском ателье Pininfarina и у него хорошо проработана аэродинамика – коэффициент лобового сопротивления равен 0,22.

[ + – ] Foxtron Model C сможет проехать 700 км без подзарядки Фото: Motor1.com

Характеристики электрокаров частично рассекретили. Заявлено, что 750-сильный Foxtron Model E сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,8 с, а менее мощный Model C – за 3,8 с. Запас хода составит 750 и 700 км, соответственно.

Электробус Foxtron Model T сможет проехать около 400 км без подзарядки. Его максимальная скорость составит 120 км/ч.

[ + – ] Foxtron Model T - городской электробус с запасом хода в 400 км Фото: Motor1.com

Выпускать автомобили и автобусы будут не на Тайване, а в США. Для этого уже приобрели завод обанкротившейся американской компании Lordstown Motors. Планы у Foxconn наполеоновские – к 2025 году доля бренда на глобальном рынке электромобилей должна достигнуть 5%.

Ранее Фокус сообщал, что в Стамбуле презентовали первые турецкие электромобили. В их разработке также приняла участие Pininfarina.