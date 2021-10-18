Производитель iPhone показал первые автомобили собственной разработки (фото)
Электрические седан, кроссовер и автобус Foxconn поступят в производство с 2023 года. Их сборку наладят в США.
На Тайване в рамках выставки Hon Hai Tech Day 2021 представили первые автомобили от Foxconn. ІТ-гигант, на предприятиях которого собирают iPhone, открывает для себя новую сферу деятельности. Об этом сообщает сайт Taiwan News.
Выпускать авто будут под брендом Foxtron. На презентации показали электрические седан Model E, кроссовер Model C и городской автобус Model T. Разработать их помогла тайваньская компания Yulon Motor Co, занимающаяся сборкой различных моделей Nissan. Дизайн седана создали в известном итальянском ателье Pininfarina и у него хорошо проработана аэродинамика – коэффициент лобового сопротивления равен 0,22.
Характеристики электрокаров частично рассекретили. Заявлено, что 750-сильный Foxtron Model E сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,8 с, а менее мощный Model C – за 3,8 с. Запас хода составит 750 и 700 км, соответственно.
Электробус Foxtron Model T сможет проехать около 400 км без подзарядки. Его максимальная скорость составит 120 км/ч.
Выпускать автомобили и автобусы будут не на Тайване, а в США. Для этого уже приобрели завод обанкротившейся американской компании Lordstown Motors. Планы у Foxconn наполеоновские – к 2025 году доля бренда на глобальном рынке электромобилей должна достигнуть 5%.
Ранее Фокус сообщал, что в Стамбуле презентовали первые турецкие электромобили. В их разработке также приняла участие Pininfarina.