В Україні безкоштовно роздадуть б/у авто: як їх отримати

Конфісковані автомобілі в Україні регулярно передають нужденним. Як правило, ними користуються військові частини та дитячі будинки.

Уже в листопаді в Україні планують безкоштовно роздати старі автомобілі. Подібну акцію проведуть Міністерство юстиції, Державна виконавча служба і держпідприємство "СЕТАМ". Саме на сайті "СЕТАМ" і повідомляється про безоплатне передавання майна.

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Загалом роздадуть шість конфіскованих б/у авто:

Audi 100 1989 року;

BMW 316 1998 року;

BMW 318 1996 року;

Mitsubishi Galant 2003 року;

Renault Kangoo 2006 року;

Renault Megane 2000 року.

[ + – ] BMW 316 [ + – ] BMW 318 [ + – ] Mitsubishi Galant [ + – ] Renault Megane

Технічний стан автомобілів різний. Частина машин — на іноземній реєстрації (швидше за все, це конфісковані евробляхи).

Заявки на безкоштовне передавання приймаються до 7, 8 або 13 листопада — залежно від авто. Звичайно, отримати автомобілі зможуть далеко не всі охочі.

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За словами генерального директора майданчика "СЕТАМ", найчастіше конфісковані автомобілі передають військовим частинам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, інтернатам, а також органам державного управління, тюрмам і слідчим ізоляторам.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні стрімко зростає попит на б/у авто. Їх купують в чотири рази більше, ніж нових машин.