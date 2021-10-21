В Україні безкоштовно роздадуть б/у авто: як їх отримати
Конфісковані автомобілі в Україні регулярно передають нужденним. Як правило, ними користуються військові частини та дитячі будинки.
Уже в листопаді в Україні планують безкоштовно роздати старі автомобілі. Подібну акцію проведуть Міністерство юстиції, Державна виконавча служба і держпідприємство "СЕТАМ". Саме на сайті "СЕТАМ" і повідомляється про безоплатне передавання майна.
Загалом роздадуть шість конфіскованих б/у авто:
- Audi 100 1989 року;
- BMW 316 1998 року;
- BMW 318 1996 року;
- Mitsubishi Galant 2003 року;
- Renault Kangoo 2006 року;
- Renault Megane 2000 року.
Технічний стан автомобілів різний. Частина машин — на іноземній реєстрації (швидше за все, це конфісковані евробляхи).
Заявки на безкоштовне передавання приймаються до 7, 8 або 13 листопада — залежно від авто. Звичайно, отримати автомобілі зможуть далеко не всі охочі.Важливо
За словами генерального директора майданчика "СЕТАМ", найчастіше конфісковані автомобілі передають військовим частинам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, інтернатам, а також органам державного управління, тюрмам і слідчим ізоляторам.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні стрімко зростає попит на б/у авто. Їх купують в чотири рази більше, ніж нових машин.