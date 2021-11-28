У украинца конфисковали элитный спорткар Maserati: ему грозит штраф 600 тыс. гривен

Владельца Maserati Ghibli уличили в подделке документов. Автомобиль отправлен на штрафплощадку до решения суда.

Украинец лишился дорогого спортивного седана Maserati Ghibli. Премиальный автомобиль изъяли на таможенном посту "Виноградов" из-за поддельных документов и теперь ему грозит немалый штраф. Об этом сообщает Закарпатская таможня.

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[ + – ] Стоимость подержанного Maserati Ghibli - свыше 600 тыс. гривен Фото: Государственная таможенная служба

Как стало известно, 34-летний житель одного из сел Тячевского района Закарпатской области решил ввезти в Украину седан Maserati Ghibli 2013 года в режиме "импорт". На таможне он предоставил договор купли-продажи, якобы засвидетельствованный нотариусом города Карловые Вары (Чехия), согласно которому авто приобретено у другого гражданина Украины.

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При изучении документов на авто инспекторы таможни засомневались в аутентичности договора. Они связались с чешским нотариусом, и тот сообщил, что не оформлял покупку этого автомобиля.

[ + – ] Дело передано в суд, а автомобиль изъят Фото: Государственная таможенная служба

Соответственно, договор признали фальшивым и на водителя Maserati был оформлен протокол о нарушении ч. 1 Ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкцией за это является штраф в размере 100% стоимости провозимого товара – в данном случае это свыше 600 тыс. гривен. Дело передано в суд, а автомобиль отправлен на штрафплощадку.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине конфискуют автомобили из-за неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Среди них – и дорогие внедорожники.