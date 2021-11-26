Украинский Porsche: опубликованы фото уникального спорткара ЗАЗ

ЗАЗ-1104 – проект двухместного спортивного купе с 1,6-литровым двигателем. Авто создали в 80-х в единственном экземпляре.

В интернет попали фото единственного в своем роде прототипа ЗАЗ-1104. Спортивный автомобиль выглядит очень нетипично на фоне других моделей Запорожского автозавода. Об этом пишет Auto.rambler.

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Двухместны спортивный автомобиль создали в Запорожье в 80-х годах. Купе ЗАЗ-1104 могло стать бюджетным конкурентом Porsche 924 и Toyota MR2 – популярных спортивных моделей тех лет.

[ + – ] Купе планировать оснастить 1,6-литровым двигателем Фото: Рамблер

Дизайн ЗАЗ-1104 разработал инженер Владимир Стешенко и для своего времени он был достаточно современным. В угловатом внешнем виде просматриваются черты Pontiac Fiero и той же Toyota MR2.

В основе спорткара лежит трубчатая рама, а кузовные панели выполнены из стеклопластика. Прототип ЗАЗ-1104 был переднемоторным и его планировали оснастить 1,6-литровым четврехцилиндровым двигателем (очевидно ВАЗ) и 5-ступенчатой механической КПП.

[ + – ] В ЗАЗ-1104 просматриваются черты Pontiac Fiero Фото: General Motors

Впрочем, ЗАЗ-1104 никогда не оснастили мотором – дальше макета дело не пошло. Автомобиль имел мало шансов попасть на конвейер, ведь даже запуск Таврии в производство затянулся на долгие годы.

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К слову, ранее в Украине обнаружили редчайший прототип Таврии – ЗАЗ-1102 Перспектива. Он сохранился в одном-единственном экземпляре и даже на ходу.

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