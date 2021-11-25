В Украине представлен семиместный электрокроссовер Mercedes-Benz: характеристики и цены

Mercedes-Benz EQB предложен в версиях мощностью 228 и 292 л. с. Запас хода достигает 419 км.

Кроссовер Mercedes-Benz EQB теперь продается и в Украине. Электромобиль доступен для заказа по цене от 45 465 евро, сообщает украинское представительство Mercedes-Benz.

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[ + – ] Электрокар предложат в двух полноприводных версиях Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz EQB 2022 – электрическая версия кроссовера GLB. Отличить его от бензиновых и дизельных собратьев можно по измененной передней части и фонарями на всю ширину кузова.

Салон Mercedes-Benz EQB также знаком по GLB. Виртуальный щиток приборов и дисплей мультимедиа сгруппированы вместе, а передняя панель получила яркую подсветку. Базовая комплектация включает навигацию, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

[ + – ] Передняя панель Mercedes-Benz EQB получила яркую подсветку Фото: Mercedes-Benz

Электрокроссовер предлагают в версиях на 5 и 7 мест, а сиденья второго ряда оснащены горизонтальной регулировкой. Объем багажника отсека составляет 495-1710 л в пятиместной версии и 465-1620 л – в семиместной.

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Электрокар Mercedes-Benz EQB в Украине на первых порах будет доступен только с полным приводом. Мощность базовой версии EQB300 4MATIC – 228 л. с., а варианта EQB350 4MATIC (от 47 589 евро) – 292 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8 и 6,2 с, соответственно, а максимальная скорость ограничена на 162 км/ч в обеих модификациях.

[ + – ] Предложены версии на 5 и 7 мест Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes-Benz EQB получил батарею емкостью 66,5 кВтч. Запас хода составляет 419 км, независимо от версии. Зарядить электрокар в домашних условиях можно примерно за 6 часов, а зарядка на 80% в быстром режиме занимает 32 минуты

Характеристики Mercedes-Benz GLB EQB 300 4MATIC EQB 350 4MATIC Система привода Полный привод Электродвигатели на передней/задней осях Тип Асинхронный электродвигатель (ASM)/ электродвигатель с постоянными магнитами (PSM) Мощность (макс. значение) кВт 168 215 Крутящий момент (макс. значение) Н•м 390 520 Ускорение 0–100 км/ч с 8 6,2 Максимальная скорость км/ч 160 Полезная емкость аккумуляторной батареи (NEDC) кВт•ч 66,5 Потребление в комбинированном цикле (NEDC) кВт•ч/100 км 16,2 16,2 Запас хода (WLTP) км 419 419 Продолжительность заряжания переменным током ч 5:45 5:45 Продолжительность заряжания постоянным током (DC) от быстрой зарядной станции мин. 32 32 Заряжание постоянным током: запас хода через 15 минут (WLTP) км до 150 до 150

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