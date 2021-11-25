В Украине представлен семиместный электрокроссовер Mercedes-Benz: характеристики и цены
Mercedes-Benz EQB предложен в версиях мощностью 228 и 292 л. с. Запас хода достигает 419 км.
Кроссовер Mercedes-Benz EQB теперь продается и в Украине. Электромобиль доступен для заказа по цене от 45 465 евро, сообщает украинское представительство Mercedes-Benz.
Новый Mercedes-Benz EQB 2022 – электрическая версия кроссовера GLB. Отличить его от бензиновых и дизельных собратьев можно по измененной передней части и фонарями на всю ширину кузова.
Салон Mercedes-Benz EQB также знаком по GLB. Виртуальный щиток приборов и дисплей мультимедиа сгруппированы вместе, а передняя панель получила яркую подсветку. Базовая комплектация включает навигацию, системы автоматического торможения и удержания в полосе.
Электрокроссовер предлагают в версиях на 5 и 7 мест, а сиденья второго ряда оснащены горизонтальной регулировкой. Объем багажника отсека составляет 495-1710 л в пятиместной версии и 465-1620 л – в семиместной.Важно
Электрокар Mercedes-Benz EQB в Украине на первых порах будет доступен только с полным приводом. Мощность базовой версии EQB300 4MATIC – 228 л. с., а варианта EQB350 4MATIC (от 47 589 евро) – 292 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8 и 6,2 с, соответственно, а максимальная скорость ограничена на 162 км/ч в обеих модификациях.
Кроссовер Mercedes-Benz EQB получил батарею емкостью 66,5 кВтч. Запас хода составляет 419 км, независимо от версии. Зарядить электрокар в домашних условиях можно примерно за 6 часов, а зарядка на 80% в быстром режиме занимает 32 минуты
|Характеристики Mercedes-Benz GLB
|EQB 300 4MATIC
|EQB 350 4MATIC
|Система привода
|Полный привод
|Электродвигатели на передней/задней осях
|Тип
|Асинхронный электродвигатель (ASM)/ электродвигатель с постоянными магнитами (PSM)
|Мощность (макс. значение)
|кВт
|168
|215
|Крутящий момент (макс. значение)
|Н•м
|390
|520
|Ускорение 0–100 км/ч
|с
|8
|6,2
|Максимальная скорость
|км/ч
|160
|Полезная емкость аккумуляторной батареи (NEDC)
|кВт•ч
|66,5
|Потребление в комбинированном цикле (NEDC)
|кВт•ч/100 км
|16,2
|16,2
|Запас хода (WLTP)
|км
|419
|419
|Продолжительность заряжания переменным током
|ч
|5:45
|5:45
|Продолжительность заряжания постоянным током (DC) от быстрой зарядной станции
|мин.
|32
|32
|Заряжание постоянным током: запас хода через 15 минут (WLTP)
|км
|до 150
|до 150
Ранее Фокус рассказывал об украинском электромобиле за $6500. Он уже проходит тесты в Киеве.