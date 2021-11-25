Представлен новый кроссовер Suzuki SX4 2022: скоро в Украине

Suzuki SX4 стал солиднее на вид, а его комплектация расширена. Кроссовер будет доступен только в гибридных версиях.

В Японии презентовали новый Suzuki SX4 третьего поколения. Компактный кроссовер уже поступает в производство на заводе в Венгрии и станет доступен на европейском рынке уже с декабря, сообщает сайт Autocar. В Украине модель появится весной.

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Дизайн Suzuki SX4 2022 стал солиднее и сдержаннее. У него высокий капот и уменьшены углы наклона стоек крыши. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами. Оптика теперь светодиодная во всех SX4.

[ + – ] Дизайн Suzuki SX4 стал солиднее и сдержаннее Фото: Autocar

Кроссовер сохранил платформу предшественника и сопоставим с ним по размерам и вместительности:

Длина – 4300 мм

Ширина – 1785 мм

Высота – 1585 мм

Колесная база – 2600 мм

Объем багажника — 430 л

[ + – ] Кроссовер сохранил размеры предшественника Фото: Autocar

Компоновка салона знакома по предшественнику и даже руль Suzuki SX4 остался прежним. Экран бортового компьютера увеличен и теперь цветной, а сенсорный дисплей мультимедиа теперь 9-дюймовый.

[ + – ] Дисплей мультимедиа увеличен до 9 дюймов в диагонали Фото: Autocar

Комплектация Suzuki SX4 2022 расширена: теперь базовая версия оснащена бесключевым доступом, двухзонным климат-контролем, подогревом сидений, парктроником, адаптивным круиз-контролем, контролем слепых зон и системой распознавания дорожных знаков. В топовом варианте салон отделан кожей, добавлены панорамная крыша и камеры кругового обзора.

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Компактный кроссовер Suzuki поначалу будет доступен только с 1,4-литровым 129-сильным бензиновым турбомотором, дополненным мягкой гибридной установкой. Разгон до 100 км/ч занимает 9,5-10,2 с, в зависимости от версии.

[ + – ] Комплектация Suzuki SX4 расширена Фото: Autocar

На выбор предложат 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП, передний либо полный привод. Позже появится и полноценный гибрид Suzuki SX4.

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