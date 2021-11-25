Kia показали самый оригинальный кроссовер: у него салон из листьев и старых обоев
Kia Niro, как и ранее, будет доступен в гибридных и электрических версиях.
Новый Kia Niro официально представлен на автосалоне в Сеуле. Кроссовер поступит в продажу с начала 2022 года, причем по-прежнему будет предложен в гибридной, подзаряжаемой гибридной и электрической версиях. Об этом сообщает официальный сайт Kia.
Кроссовер Kia Niro 2022 несколько подрос в размерах и построен на новой платформе. Дизайн стал гораздо выразительнее, чем у предшественника – с двухуровневыми диодными фарами (их соединяет светящаяся полоса), пластиковыми накладками на боковинах и окрашенными в черный цвет задними стойками крыши.
В салоне руль, круглый джойстик КПП и часть кнопок позаимствованы у электрокара Kia EV6 подсмотрели и компоновку передней панели с расположенными рядом дисплеями виртуальной приборки и мультимедийной системы.Важно
В отделке используются экологически безопасные материалы. Так, обшивка потолка выполнена из переработанных старых обоев, а набивка сидений получена из листьев эвкалипта. Краска в салоне не содержит бензола.
Характеристики Kia Niro 2022 пока не разглашают. Скорее всего, гибридные версии по-прежнему будут оснащать 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором, но отдача силовых установок увеличится. Электромобиль Kia Niro предложат в двух версиях по мощности, а его запас хода наверняка вырастет.
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