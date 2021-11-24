Первые украинские электромобили проходят тесты в Киеве: где их увидеть

Компактный электрокар Konyk способен развить 60 км/ч и обладает запасом хода 100 км. Его грузоподъемность – 250 кг.

Электромобили Konyk украинского производства пройдут испытания в Киеве. Тестировать их будет служба доставки "Сильпо", то есть их смогут увидеть клиенты сети супермаркетов. Об этом сообщает Avtosota.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В рамках пилотного проекта в столице испытают два электрокара. Цель – определить, подходит ли подобная техника для служб доставки в осеннее-зимний период, когда сложно использовать двухколесный транспорт.

[ + – ] Тестировать электрокары будут в службе доставки Фото: itc.ua

Конечно, автомобиль предпочтительнее зимой, ведь он безопаснее в управлении на мокром или скользком асфальте, а крыша защищает водителя и его груз от непогоды.

Напомним, украинские электромобили Konyk презентовали летом в Киеве. Создала их компания "Электропрайд" с использованием китайских комплектующих и пока проект на стадии доработки – в конструкцию постоянно вносятся изменения.

[ + – ] Запас хода базового Konyk - 100 км Фото: itc.ua

Электрокар Konyk стоит около 6500 долларов в базовой версии. Автомобиль рассчитан на 250 кг груза и подходит для города благодаря своим компактным размерам:

Длина – 2288 мм

Ширина – 1143 мм

Высота – 1557 мм

Важно

Возвращение легенды: украинский мотоцикл Днепр возрождают в новом образе

Konyk развивает 60 км/ч и способен проехать 100 км без подзарядки. Впрочем, за доплату можно установить более емкую батарею и увеличить запас хода до 150 и даже 200 км. Зарядка занимает 6-12 часов, а в быстром режиме – 1-2,5 часа.

Ранее Фокус рассказывал об украинском электрокаре CoolOn. Модель даже заинтересовала американцев.