Перші українські електромобілі проходять тести в Києві: де їх побачити

Компактний електрокар Konyk здатний розвинути 60 км/год і має запас ходу 100 км. Його вантажопідйомність – 250 кг.

Електромобілі Konyk українського виробництва пройдуть випробування в Києві. Тестуватиме їх служба доставки "Сільпо", тобто їх зможуть побачити клієнти мережі супермаркетів. Про це повідомляє Avtosota.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У межах пілотного проєкту в столиці випробуватимуть два електрокари. Мета – визначити, чи підходить подібна техніка для служб доставки в осінньо-зимовий період, коли важко використовувати двоколісний транспорт.

[ + – ] Тестувати електрокари будуть у службі доставки Фото: itc.ua

Звичайно, автомобіль краще взимку, адже він безпечніший у керуванні на мокрому або слизькому асфальті, а дах захищає водія та його вантаж від негоди.

Нагадаємо, українські електромобілі Konyk презентували влітку в Києві. Створила їх компанія "Електропрайд" з використанням китайських комплектувальних деталей і поки що проєкт на стадії доопрацювання – у конструкцію постійно вносяться зміни.

[ + – ] Запас ходу базового Konyk – 100 км Фото: itc.ua

Електрокар Konyk коштує близько 6500 доларів у базовій версії. Автомобіль розрахований на 250 кг вантажу та підходить для міста завдяки своїм компактним розмірам:

Довжина – 2288 мм

Ширина – 1143 мм

Висота – 1557 мм

Важливо

Повернення легенди: український мотоцикл Дніпро відроджують у новому образі

Konyk розвиває 60 км/год та здатний проїхати 100 км без підзарядки. Втім, за доплату можна встановити більш ємну батарею та збільшити запас ходу до 150 і навіть 200 км. Зарядка займає 6-12 годин, а у швидкому режимі – 1-2,5 години.

Раніше Фокус розповідав про український електрокар CoolOn. Модель навіть зацікавила американців.