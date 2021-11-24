Повернення легенди: український мотоцикл Дніпро відроджують у новому образі

Новий Дніпро стане електробайком. Реалізує проєкт виробник електровелосипедів Delfast.

Відомі українські мотоцикли Дніпро повернуть у виробництво. Причому тепер вони будуть електричними. З'явилися і перші зображення електробайка Dnepr E-Motorcycle – опублікувала їх компанія Delfast, яка взялася за відродження бренду.

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Український стартап Delfast уславився своїми електричними велосипедами, які активно купують у США та Європі. На них навіть патрулює поліція в Мексиці.

[ + – ] Електробайк Dnepr E-Motorcycle розвиває 164 км/год Фото: DelFast

Тепер Delfast перейшли на новий рівень – взялися за мотоцикли і вже встигли голосно заявити про себе. Саме на прототипі електробайка Dnepr український гонщик Сергій Малик установив світовий рекорд швидкості в американському Бонневілі.

Розробники Dnepr E-Motorcycle стверджують, що надихалися досвідом інженерів та проєктувальників КБ Антонова. Байк позиціюють як стильний та інноваційний, але при цьому безпечний для планети транспорт.

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Електричний мотоцикл Дніпро – кросова модель завважки 170 кг. Мотор потужністю 35 кВт (47,5 к. с.) дозволяє розвинути 164 км/год та проїжджати 400 м з місця приблизно за 11,5 с. Місткість батареї становить 7,2 кВт∙год.

[ + – ] Прототип Dnepr встановив світовий рекорд швидкості

Нагадаємо, Київський мотозавод випускав мотоцикли Дніпро з 1969 року та до початку XXI століття, коли підприємство визнали банкрутом. У 2021 році права на торгову марку отримала компанія Delfast.

Раніше Фокус повідомляв, що Сергій Малик також виступить у ралі "Дакар-2022". Український гонщик сяде за кермо вантажного Renault.

Також ми повідомляли про те, що в Австралії сліпий мотоцикліст отримав права та керує кросовим байком.