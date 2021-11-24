Новий Ford Ranger 2022 офіційно представлений: що потрібно знати про пікап

Ford Ranger нової генерації став яскравішим на вигляд і технологічнішим. Уперше пікап отримав 3,0-літровий турбодизель.

Пікап Ford Ranger пережив зміну поколінь. Нова модель офіційно представлена та з 2022 року продаватиметься в 180 країнах світу. Її виробництво спочатку налагодять у Таїланді та ПАР, а потім – у США. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

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[ + – ] Дизайн Ford Ranger став мускулистішим Фото: Ford

Новий Ford Ranger трохи підріс у розмірах – його колісна база та колія додали по 50 мм. Як і раніше, доступні версії з дводверною та чотиридверною кабіною. В основі пікапа лежить нова рамна платформа: на ній, до речі, буде побудований Volkswagen Amarok нового покоління.

Дизайн Ford Ranger 2022 став мускулистішим – із розширеними крилами та рельєфними боковинами. Передня частина з широкими решітками радіатора та С-подібними світлодіодними фарами виконана в дусі молодшого Ford Maverick.

[ + – ] У салоні з'явився величезний тачскрин Фото: Ford

У салоні вперше з'явилися цифрова панель приладів та великий (10,1 або 12 дюймів у діагоналі) сенсорний дисплей портретного формату. Привертає увагу мініатюрний важіль автоматичної КПП. Список опцій поповнили камери кругового огляду та бездротова зарядка для смартфонів.

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Відомо, що новий Ford Ranger збереже 2,3-літровий бензиновий турбомотор та 2,0-літрові турбодизелі з однією та двома турбінами. Початківцем стане 3,0-літровий турбодизельний V6 від Ford F-150 потужністю близько 250 к. с.

[ + – ] 3,0-літровий турбодизель запозичають у Volkswagen Amarok Фото: Ford

Пікап Ford запропонують із 6-ступінчастою механічною КПП, а також автоматами на 6 і 10 ступенів. Будуть доступні версії з заднім і повним приводом.

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