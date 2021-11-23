Яскравий електрокар від Volvo показали на фото та відео: він кине виклик Tesla та Porsche

Новий Polestar 5 стане флагманом в електричній лінійці Volvo. Запас ходу електрокара перевищить 500 км.

Опубліковано перші офіційні зображення та відео нового Polestar 5. Електромобіль від Volvo мають представити наприкінці 2023 року, а в продаж він надійде з 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Polestar 5 — стильний п'ятидверний ліфтбек Фото: Motor1.com

Бренд Polestar створений Volvo спеціально для випуску гібридних та електричних моделей. Новий Polestar 5 стане його флагманом та конкурентом Audi e-tron GT, Porsche Taycan та Tesla Model S.

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Судячи з фото і відео, серійний електромобіль Polestar 5 мало чим відрізнятиметься від показаного у 2020 концепт-кара Precept. Це великий п'ятидверний ліфтбек з елегантними обводами та аркоподібним дахом. Позаду встановлено висувне антикрило.

[ + – ] Конкурентами моделі називають Audi e-tron GT, Porsche Taycan та Tesla Model S Фото: Motor1.com

У відеоролику також частково відкрив салон Polestar 5. Там можна помітити 12,5-дюймовий екран віртуальної панелі приладів і великий 15,5-дюймовий сенсорний дисплей портретного формату.

Швидше за все, електрокар буде чотиримісним. Характеристики Polestar 5 не розголошуються, але відомо, що запас ходу перевищить 500 км.

[ + – ] Серійний Polestar 5 мало чим відрізняється від концепт-кара Precept

Також заявлено, що у 2022 році з'являться хетчбек Polestar 2 та кросовер Polestar 3 на базі нового Volvo XC90. На 2023 рік запланована прем'єра купе-кросовера Polestar 4.

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