Яркий электрокар от Volvo показали на фото и видео: он бросит вызов Tesla и Porsche

Новый Polestar 5 станет флагманом в электрической линейке Volvo. Запас хода электрокара превысит 500 км.

Опубликованы первые официальные изображения и видео нового Polestar 5. Электромобиль от Volvo должны представить в конце 2023 года, а в продажу он поступит с 2024 года. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Polestar 5 - стильный пятидверный лифтбэк Фото: Motor1.com

Бренд Polestar создан Volvo специально для выпуска гибридных и электрических моделей. Новый Polestar 5 станет его флагманом и конкурентом Audi e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S.

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Судя по фото и видео, серийный электромобиль Polestar 5 будет мало чем отличаться от показанного в 2020 году концепт-кара Precept. Это большой пятидверный лифтбэк с элегантными обводами и аркообразной крышей. Сзади установлено выдвижное антикрыло.

[ + – ] Конкурентами модели называют Audi e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S Фото: Motor1.com

В видеоролике также частично приоткрыли салон Polestar 5. Там можно заметить 12,5-дюймовый экран виртуальной панели приборов и большой 15,5-дюймовый сенсорный дисплей портретного формата.

Скорее всего, электрокар будет четырехместным. Характеристики Polestar 5 не разглашаются, но известно, что запас хода превысит 500 км. Кроме того, автомобиль оснастят автопилотом.

[ + – ] Серийный Polestar 5 мало чем отличается от концепт-кара Precept

Также заявлено, что в 2022 году появится кроссовер Polestar 3 на базе нового Volvo XC90. На 2023 год запланирована премьера купе-кроссовера Polestar 4.

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