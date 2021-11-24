Новый Ford Ranger 2022 официально представлен: что нужно знать о пикапе

Ford Ranger новой генерации стал ярче на вид и технологичнее. Впервые пикап получил 3,0-литровый турбодизель.

Пикап Ford Ranger пережил смену поколений. Новая модель официально представлена и с 2022 года будет продаваться в 180 странах мира. Ее производство сначала наладят в Таиланде и ЮАР, а затем – в США. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

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[ + – ] Дизайн Ford Ranger стал более мускулистым Фото: Ford

Новый Ford Ranger несколько подрос в размерах – его колесная база и колея прибавили по 50 мм. Как и прежде, доступны версии с двухдверной и четырехдверной кабиной. В основе пикапа лежит новая рамная платформа: на ней, к слову, будет построен Volkswagen Amarok нового поколения.

Дизайн Ford Ranger 2022 стал более мускулистым – с расширенными крыльями и рельефными боковинами. Передняя часть с широкой решеткой радиатора и С-образными светодиодными фарами выполнена в духе младшего Ford Maverick.

[ + – ] В салоне появился огромный тачскрин Фото: Ford

В салоне впервые появились цифровая панель приборов и большой (10,1 либо 12 дюймов в диагонали) сенсорный дисплей портретного формата. Обращает на себя внимание миниатюрный рычаг автоматической КПП. Список опций пополнили камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфонов.

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Известно, что новый Ford Ranger сохранит 2,3-литровый бензиновый турбомотор и 2,0-литровые турбодизели с одной и двумя турбинами. Новичком станет 3,0-литровый турбодизельный V6 от Ford F-150 мощностью около 250 л. с.

[ + – ] 3,0-литровый турбодизель позаимствуют у Volkswagen Amarok Фото: Ford

Пикап Ford предложат с 6-ступенчатой механической КПП, а также автоматами на 6 и 10 ступеней. Будут доступны версии с задним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал о новом пикапе Toyota. Спрос на него превысил все ожидания.